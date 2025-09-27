‘जानबूझकर जुटाई गई भीड़’, TVK नेता विजय के रोड शो में मची भगदड़ पर DMK ने लगाया बड़ा आरोप

तमिलनाडु के करूर जिले में तमिलनाडु वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की रैली में शनिवार (27 सितंबर, 2025) को मची भगदड़ में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वाले लोगों में 16 महिलाएं और आठ बच्चे शामिल हैं. वहीं, डीएमके ने इस घटना के लिए टीवीके और पार्टी प्रमुख विजय पर जिम्मेदार ठहराया है.

डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने इस दुखद घटना को लेकर कहा, ‘माता-पिता का अपने घायल बच्चों से लिपटने का दृश्य बेहद भयावह है. यह अविश्वसनीय है. जो हादसा सामने आया है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतने बच्चों की मौत हो गई है और जिस तरह से उनके माता-पिता उनकी मौत पर शोक जता रहे हैं, वो नजारा काफी ज्यादा विचलित कर देने वाला है.’

DMK नेता ने टीवीके प्रमुख विजय पर लगाए आरोप

डीएमके नेता ने इस भयावह हादसे के लिए अभिनेता से नेता बने विजय और उनके रैली आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों को घंटों तक धूप में इंतजार कराया गया. उन्होंने कहा, ‘इस भयानक हादसे के पीछे की असली सच्चाई ये है कि यह इस कार्यक्रम के आयोजकों की सोची-समझी चाल थी. विजय ने पूरी तरह से साफ कर दिया था कि कार्यक्रम सुबह 8:45 बजे शुरू होना चाहिए. लेकिन उन्होंने 8:45 पर शुरुआत नहीं की. लोगों को करीब छह घंटे तक इंतजार कराया गया. वे सब वहां मौजूद थे. तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो. यह विजय के आयोजकों की सस्ती चाल थी और यही कारण है कि यह अब एक आपराधिक लापरवाही का मामला भी है.’

सवालों के घेरे में रहीं हैं विजय की रैलियां- डीएमके नेता

डीएमके नेता ने जोर देकर कहा, ‘इस हादसे के लिए जिसे भी जिम्मेदार पाया जाए, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसके लिए विजय दोषी हैं. वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते है.’ उन्होंने कहा, ‘यह पहली बार नहीं है जब विजय की रैलियां सवालों के घेरे में आई है. वे राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नियमों का पालन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, यह कितनी शर्म की बात है.’

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़, 36 लोगों की मौत, कई लोग घायल