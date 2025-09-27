हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘जानबूझकर जुटाई गई भीड़’, TVK नेता विजय के रोड शो में मची भगदड़ पर DMK ने लगाया बड़ा आरोप

‘जानबूझकर जुटाई गई भीड़’, TVK नेता विजय के रोड शो में मची भगदड़ पर DMK ने लगाया बड़ा आरोप

DMK Leader: डीएमके नेता सर्वनन अन्नादुरई ने कहा कि इस हादसे के पीछे की असली सच्चाई ये है कि यह इस कार्यक्रम के आयोजकों की सोची-समझी चाल थी, जिसमें 16 महिलाएं और 8 बच्चों समेत कई लोग मारे गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 Sep 2025 11:59 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के करूर जिले में तमिलनाडु वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की रैली में शनिवार (27 सितंबर, 2025) को मची भगदड़ में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वाले लोगों में 16 महिलाएं और आठ बच्चे शामिल हैं. वहीं, डीएमके ने इस घटना के लिए टीवीके और पार्टी प्रमुख विजय पर जिम्मेदार ठहराया है.

डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने इस दुखद घटना को लेकर कहा, ‘माता-पिता का अपने घायल बच्चों से लिपटने का दृश्य बेहद भयावह है. यह अविश्वसनीय है. जो हादसा सामने आया है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतने बच्चों की मौत हो गई है और जिस तरह से उनके माता-पिता उनकी मौत पर शोक जता रहे हैं, वो नजारा काफी ज्यादा विचलित कर देने वाला है.’

DMK नेता ने टीवीके प्रमुख विजय पर लगाए आरोप

डीएमके नेता ने इस भयावह हादसे के लिए अभिनेता से नेता बने विजय और उनके रैली आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों को घंटों तक धूप में इंतजार कराया गया. उन्होंने कहा, ‘इस भयानक हादसे के पीछे की असली सच्चाई ये है कि यह इस कार्यक्रम के आयोजकों की सोची-समझी चाल थी. विजय ने पूरी तरह से साफ कर दिया था कि कार्यक्रम सुबह 8:45 बजे शुरू होना चाहिए. लेकिन उन्होंने 8:45 पर शुरुआत नहीं की. लोगों को करीब छह घंटे तक इंतजार कराया गया. वे सब वहां मौजूद थे. तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो. यह विजय के आयोजकों की सस्ती चाल थी और यही कारण है कि यह अब एक आपराधिक लापरवाही का मामला भी है.’

सवालों के घेरे में रहीं हैं विजय की रैलियां- डीएमके नेता

डीएमके नेता ने जोर देकर कहा, ‘इस हादसे के लिए जिसे भी जिम्मेदार पाया जाए, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसके लिए विजय दोषी हैं. वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते है.’ उन्होंने कहा, ‘यह पहली बार नहीं है जब विजय की रैलियां सवालों के घेरे में आई है. वे राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नियमों का पालन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, यह कितनी शर्म की बात है.’

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़, 36 लोगों की मौत, कई लोग घायल

Published at : 27 Sep 2025 11:59 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu Vijay Thalapathy TVK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
विश्व
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
हेल्थ
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
ट्रेंडिंग
प्लेन में शख्स ने दीपक कलाल को मारे घूंसे ही घूंसे! फ्लाइट में एयरहोस्टेस के सामने जमकर मचा गदर- वीडियो वायरल
प्लेन में शख्स ने दीपक कलाल को मारे घूंसे ही घूंसे! फ्लाइट में एयरहोस्टेस के सामने जमकर मचा गदर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget