Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक कपल की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है. पहले पत्नी ने बेंगलुरु में सुसाइड कर लिया. दो दिन बाद पति ने बेंगलुरु से नागपुर आकर एक होटल में सुसाइड कर लिया और साथ ही लड़के की मां ने भी सुसाइड करने की कोशिश की. हालांकि वह बच गई. हाल ही में इस घटना में एक नई जानकारी सामने आई है.

अलग-अलग सोर्स के मुताबिक, सूरज और गानवी के बीच हनीमून के दौरान शादी से पहले की दोस्ती की वजह से झगड़ा हुआ था. अक्टूबर में शादी के बाद कपल श्रीलंका गया था. उन्होंने अपनी 10 दिन की ट्रिप 5 दिन में पूरी की. वे अचानक वापस आ गए.

श्रीलंका ट्रिप के दौरान दोनों में हुआ झगड़ा

द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, गोनवी और सूरज के बीच शादी के बाद श्रीलंका ट्रिप के दौरान झगड़ा हुआ था. यह झगड़ा शादी से पहले की दोस्ती की वजह से हुआ था. एक रिश्तेदार का दावा है कि गोनवी शादी के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था. गोनवी और सूरज ने 29 अक्टूबर को शादी की थी. गोनवी की मौत के बाद उसके परिवार ने सूरज और उसके परिवार के खिलाफ सामान के लिए टॉर्चर करने की शिकायत दर्ज कराई. बेंगलुरु में सूरज के घर के सामने प्रोटेस्ट भी हुए. कई लोगों ने उनके घर पर हमला भी किया. इन सबके कारण सूरज शर्म और डर के मारे बेंगलुरु छोड़कर नागपुर चला गया, ऐसा उसके दादा का दावा है.

परिवार ने दोनों के रिश्ते सुधारने की कोशिश की

सूत्रों के मुताबिक, श्रीलंका से लौटने के बाद दोनों परिवारों के लोगों ने गानवी और सूरज के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. गानवी अपने घर लौट आई. कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर लिया. हालांकि यह अभी भी साफ नहीं है कि श्रीलंका में हनीमून ट्रिप के दौरान गानवी और सूरज के बीच किस शादी से पहले की दोस्ती की वजह से परेशानी हुई.

दूसरी ओर सूरज के दादा संजय ने साफ कहा कि उनके परिवार ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी. संजय ने यह भी कहा कि गानवी के परिवार के लगाए गए आरोप उनके लिए बहुत हैरान करने वाले थे. इन सभी आरोपों, बेंगलुरु में घर के सामने प्रोटेस्ट, इन सबने सूरज और उसकी मां को डरा दिया. संजय का दावा है कि उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा.

सूरज के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था- भाई

संजय ने आरोप लगाया कि सूरज की तलाश में करीब 30 लोगों ने विजयनगर में उनके घर पर छापा मारा था. सूरज ने सामान मांगकर उन्हें टॉर्चर किया था, यह आरोप गानवी के परिवार ने FIR में लगाया था. सूरज के भाई संजय का दावा है कि डर और घबराहट के कारण उनके पास शहर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था.