Tamil Nadu Rape News: तमिलनाडु के मयिलादुथुराई क्षेत्र में 9वीं क्लास में पढ़ रही 14 साल की एक लड़की के साथ उसके पिता के यौन उत्पीड़न किए जाने और गर्भवती होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. लड़की की शिकायत पर सभी महिला पुलिस ने उसके पिता को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस घटना ने इलाके में भारी सदमा फैला दिया है.

अस्पताल में सामने आया अत्याचार

मयिलादुथुराई क्षेत्र में रहने वाली 9वीं क्लास की 14 साल की लड़की को हाल ही में अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई. इसलिए, उसकी मां तुरंत लड़की को इलाज के लिए मयिलादुथुराई सरकारी अस्पताल ले गई.

वहां लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो मां के लिए यह खबर एक सदमे की तरह थी. डॉक्टरों ने पुष्टि की कि लड़की 6 हफ्ते की गर्भवती है. लड़की के गर्भवती होने की जानकारी तुरंत मयिलादुथुराई की सभी महिला पुलिस और जिला बाल संरक्षण कल्याण अधिकारियों को दी गई. जानकारी मिलने पर, सभी महिला पुलिस और बाल संरक्षण कल्याण अधिकारी तुरंत आए और पीड़ित लड़की से गहन पूछताछ की.

जांच में उजागर हुआ अत्याचार

अस्पताल में लड़की से पूछताछ में पता चला कि इस क्रूर कृत्य का कारण कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था. लड़की के बयान के मुताबिक, उसके पिता, जो एक चाय की दुकान में काम करते थे. उसने यह क्रूर कृत्य किया. यह पता चला कि लड़की की मां के काम पर जाने के बाद, उसने घर पर अकेली बेटी का फायदा उठाया और उसके साथ अनुचित संबंध बनाए. अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार करने वाले पिता की क्रूरता ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी

इस घटना के संबंध में पीड़ित लड़की की शिकायत पर, मयिलादुथुराई की सभी महिला पुलिस ने मामला दर्ज किया. मयिलादुथुराई महिला पुलिस स्टेशन की निरीक्षक संगीता, उप-निरीक्षक गायत्री और महिला पुलिस ने तुरंत घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लड़की के पिता के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस ने तुरंत लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिसने लड़की का रेप किया और उसे गर्भवती कर दिया. गिरफ्तार व्यक्ति को बाद में अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया.

सुरक्षा और जागरूकता की आवश्यकता

स्कूल जाने की उम्र की एक लड़की, अपने घर में अपने पिता के यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जिससे समाज पर गहरा दाग लगा है. यह घटना बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में एक बार फिर चेतावनी देती है.

बाल संरक्षण कल्याण अधिकारी वर्तमान में पीड़ित लड़की को आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह की क्रूर घटनाओं को रोकने और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को रोकने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं.

माता-पिता और परिवार को बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की आवश्यकता है, ऐसे में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई और परिवारों को उचित सलाह देना आवश्यक है.