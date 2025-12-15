Tamil Nadu News: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले की रहने वाली एंथोनी माता (31) चेन्नई के अंबत्तूर में कानून व्यवस्था पुलिस में सहायक निरीक्षक के पद पर कार्यरत थीं. वह अपने पति से अलग रह रही थीं और अंबत्तूर के कृष्णापुरम इलाके में अपने दो बेटों, जिनकी उम्र 10 और 8 साल है, के साथ अकेली रहती थीं. उनकी अचानक मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

घर के अंदर मिली शव की हालत

घटना परसों रात की बताई जा रही है. जब एंथोनी माता का फोन काफी देर तक नहीं उठा, तो परिचितों को शक हुआ. इसके बाद कुछ दोस्त उनके घर पहुंचे, लेकिन घर अंदर से बंद था. दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर एंथोनी माता फांसी पर लटकी हुई मिलीं. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

जानकारी के अनुसार, एंथोनी माता की शादी साल 2015 में योवन से हुई थी. आपसी मतभेदों के चलते दोनों पिछले करीब दो सालों से अलग रह रहे थे. पति से अलगाव के बाद वह अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही थीं, जिससे वह मानसिक दबाव में थीं.

सहकर्मी से जुड़े रिश्ते बने परेशानी की वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि पिछले कुछ महीनों से एंथोनी माता का एक सहकर्मी सब-इंस्पेक्टर के साथ प्रेम संबंध था. शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत ठीक थी, लेकिन बाद में वह सहकर्मी उनसे दूरी बनाने लगा. इससे एंथोनी माता मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थीं.

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन एंथोनी माता ने वीडियो कॉल के जरिए उस सहकर्मी से बात की और मिलने की बात कही. कॉल के दौरान बहस भी हुई, जिसके बाद कॉल काट दी गई. इसके बाद जब उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो सहकर्मी को अनहोनी की आशंका हुई और उसने दोस्तों को उनके घर भेजा.

बच्चों के भविष्य पर चिंता

एंथोनी माता की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल उनके दोनों मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर है. पिता से अलग रह रहे ये बच्चे अब मां को भी खो चुके हैं. इस दर्दनाक घटना ने पड़ोसियों और सहकर्मियों को गहरे सदमे में डाल दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.