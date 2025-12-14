Tamil Nadu News: तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के विक्रवांडी के पास पनैयपुरम गांव में एक नया सेलफोन टावर स्थापित करने के खिलाफ तमिलनाडु वेत्री कज़गम (त.वे.क) के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने टावर स्थापित होने वाले स्थान पर धरना देकर काम रोकने की मांग की.

टावर स्थापना का विरोध

पनैयपुरम गांव में पहले से ही एयरटेल कंपनी का एक सेलफोन टावर मौजूद है. इसी क्षेत्र में दूसरा टावर स्थापित करने के लिए प्रशासन ने काम शुरू किया था. स्थानीय लोगों ने नए टावर की स्थापना से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का दावा किया और पहले ही जिला कलेक्टर के कार्यालय में याचिका दायर की थी.

जनता की शिकायतों पर ध्यान न दिए जाने के कारण त.वे.क. के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया. दक्षिण-पश्चिम जिला सचिव वादिवेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता टावर स्थापना स्थल पर पहुंचे और काम रोकने की मांग की.

महिलाओं और पक्षियों पर असर का आरोप

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले से स्थापित टावर के कारण महिलाओं की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है और पक्षियों की प्रजातियों को नुकसान पहुँच रहा है. उनका डर था कि नए टावर के निर्माण से यह नुकसान और बढ़ेगा.

घटना की जानकारी मिलने पर विक्रवांडी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण ढंग से बात की और उन्हें समझाया कि यदि वे टावर को स्थायी रूप से रोकना चाहते हैं, तो जिला कलेक्टर से मिलकर उचित याचिका दायर करें. इस पर त.वे.क. के कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया और शांतिपूर्ण ढंग से वहां से चले गए. पनैयपुरम में नया सेलफोन टावर स्थापित करने के विरोध ने स्थानीय लोगों और त.वे.क. कार्यकर्ताओं की चिंताओं को उजागर किया. हालांकि पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल लिया.