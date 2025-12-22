Thanjavur Crime News: तमिलनाडु के तंजावुर जिले में चोरी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अलग-अलग इलाकों में अज्ञात चोरों ने घर और मंदिर के ताले तोड़कर सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया. दोनों ही मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है.

गर्भवती महिला के घर में चोरी

तंजावुर के पास विलर रोड स्थित पाप्पा नगर सेकंड स्ट्रीट में रहने वाले कारिकालन चार महीने पहले विदेश नौकरी के सिलसिले में गए थे. उनकी पत्नी प्रियंका (30) गर्भवती हैं. 19 तारीख को तबीयत ठीक न होने के कारण प्रियंका अपनी चाची के घर फातिमा नगर चली गई थीं. 21 तारीख दोपहर जब प्रियंका वापस अपने घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है. अंदर जाकर देखा तो अलमारी भी टूटी हुई थी.

चोर अलमारी में रखे 13 सोने के गहने और करीब आधा किलो चांदी के सामान चुरा ले गए. चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है. इस घटना की सूचना प्रियंका ने तुरंत तंजावुर तालुका पुलिस को दी. इंस्पेक्टर सोमसुंदरम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को बुलाकर सबूत जुटाए गए और खोजी कुत्ते की मदद से भी जांच की गई. पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

अंगालपरमेश्वरी अम्मन मंदिर में भी चोरी

इसी तरह तंजावुर जिले के काट्टुकुरिची इलाके में स्थित अंगालपरमेश्वरी अम्मन मंदिर में भी चोरी की घटना सामने आई है. मंदिर के पुजारी पार्थसारथी के बेटे श्रीदेव (25) रोज की तरह 20 तारीख की शाम करीब 7 बजे मंदिर बंद कर घर चले गए थे.

21 तारीख सुबह जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं. अंदर देवी की मूर्ति पर चढ़ाए गए मंगलसूत्र, मोती, बिंदी, सिक्के समेत कुल 31 ग्राम सोने के गहने और चांदी का तिरुवाची गायब था. चोरी गए गहनों की कीमत करीब 1.15 लाख रुपये आंकी गई है.

पुलिस जांच में जुटी

मंदिर चोरी की शिकायत पर सब-इंस्पेक्टर मुथुकुमार और पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया. यहां भी फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और खोजी कुत्ते की मदद ली गई. दोनों मामलों में तंजावुर तालुका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.