Kuwait Road Accident: रोजी-रोटी के लिए गए थे कुवैत, सड़क हादसे में पंजाब के 3 युवकों की दर्दनाक मौत
Road Accident: कुवैत में हुए भीषण सड़क हादसे में सात युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में पंजाब और पाकिस्तान के युवक शामिल हैं. रोज़गार के लिए विदेश गए युवाओं की मौत से गहरा मातम पसरा है.
Kuwait Road Accident: कुवैत से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां कुछ दिन पहले हुए एक भीषण सड़क हादसे में सात युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद अब पंजाब के तीन युवकों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है. यह हादसा उन परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया है, जिनके घरों के युवा रोज़ी-रोटी की तलाश में विदेश गए थे.
काम पर जाते समय हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, सभी युवक काम पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका वाहन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. हादसा इतना गंभीर था कि सभी सात युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया.
इस हादसे में जान गंवाने वालों में पंजाब के अमृतसर जिले के दो युवक, गुरदासपुर जिले के दोरंगला कस्बे का एक युवक और पाकिस्तान के दो युवक शामिल हैं. इसके अलावा दो युवकों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. बताया जा रहा है कि सभी युवक कुवैत में अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे थे और एक ही वाहन में सवार थे.
दोरंगला के युवक की हुई पहचान
गुरदासपुर जिले के भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे दोरंगला कस्बे के युवक की पहचान जगदीप सिंह मंगा के रूप में हुई है. मृतक के भाई ने बताया कि उन्हें कुवैत से फोन आया था. फोन करने वाले ने बताया कि जगदीप के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने दुर्घटना की सूचना दी और उनकी मौत की पुष्टि की.
जगदीप सिंह मंगा अपने परिवार का मुख्य सहारा थे. उनके परिवार में पत्नी, 11 साल का बेटा और बुजुर्ग पिता हैं. परिवार पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और अब इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है. जैसे ही गांव में मौत की खबर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि मृतकों की पहचान में कुछ दिन का समय लगा. अब परिजन शवों को भारत लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL