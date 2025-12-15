Tamil Nadu: 'कोई मेरे कानों में बोलकर मुझे बुलाता है'... सुसाइड नोट लिखकर फांसी पर लटका 24 साल का युवक
Tamil Nadu News: चेन्नई के मुगप्पेर में 24 साल के आईटी कर्मचारी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिवार के बाहर जाने के दौरान घटना हुई. सुसाइड नोट में उसने कुछ आवाजें सुनने की बात कही है.
परिवार के बाहर जाने के बाद उठाया कदम
जानकारी के अनुसार, बीते दिन रोशन के माता-पिता, भाई और भाभी तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे. उस समय रोशन घर पर अकेले थे. आज सुबह जब परिवार के सदस्य वापस लौटे तो उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शक होने पर माता-पिता ने खिड़की से झांककर देखा, जहां रोशन फांसी पर लटके मिले.
यह दृश्य देखकर परिवार के लोग बेसुध हो गए. शोर सुनकर आसपास के रिश्तेदार और पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया गया. परिजनों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने जांच के बाद बताया कि रोशन की पहले ही मौत हो चुकी थी. इसके बाद नोलाम्बूर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए किलपॉक सरकारी अस्पताल भेज दिया.
कमरे से मिला सुसाइड नोट
पुलिस ने रोशन के कमरे की तलाशी ली, जहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. पत्र में रोशन ने लिखा है कि उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कानों में उसे बुला रहा हो. इस वजह से वह मानसिक तनाव में था. उसने अपने भाई से पहले हुई किसी लड़ाई के लिए माफी मांगी है और अपने माता-पिता से भी क्षमा करने की बात लिखी है.
पुलिस ने रोशन का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में मानसिक तनाव को कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर ही स्थिति साफ होगी.
