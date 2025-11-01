Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि ने शनिवार (1 नवंबर, 2025) को चेन्नई में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है और पिछले एक दशक में देश ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल की है. इसके साथ देश में गरीबी कम करने में सफलता प्राप्त की है.

राज्यपाल ने कहा कि 10 साल पहले दुनिया में भारत को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, क्योंकि यह (भारत) कई मामलों में पीछे था. लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और देश में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा से मुक्त हो रहा पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर, दोनों ही अब शांति की दिशा में अग्रसर हैं.

पीएम मोदी के तारीफ में बोले तमिलनाडु के राज्यपाल

रवि ने भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित समारोह में कहा, ‘सौभाग्य से देश के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो भारत को और इसकी धड़कन को समझता है. मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई है जो इस देश को इतनी अच्छी तरह से समझता है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.’

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि पूर्ण गरीबी का स्तर एक दशक पहले के 30 परसेंट से घटकर छह परसेंट से नीचे आ गया है.

सही इरादे के साथ सही दिशा भी होनी चाहिए- राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा, ‘ये चमत्कार इसलिए होते हैं, क्योंकि नेतृत्व सही दिशा में होता है. मैं यह नहीं कहता कि पहले लोगों के पास सही इरादे नहीं थे, लेकिन सही इरादे के साथ सही दिशा भी होनी चाहिए. आज हम 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति का जश्न मना रहे हैं. यह एक भारत श्रेष्ठ भारत है.’ उन्होंने कहा कि राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने देश पर शासन करने के लिए किया था. लेकिन आजादी के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लोगों ने भाषा के नाम पर आपस में बाधाएं खड़ी करना जारी रखा और भाषाई अल्पसंख्यक की अवधारणा बना दी.

तमिलनाडू के राज्यपाल आर. एन. रवि ने भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों को भी याद किया. सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है.

