हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) के अधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब के जेद्दा से हैदराबाद आ रही फ्लाइट को सुरक्षा खतरे की सूचना मिलने के बाद मुंबई की ओर मोड़ दिया गया. दरअसल, RGIA पर शनिवार (1 नवंबर, 2025) को एक धमकी भरा ईमेल आया, जिसमें दावा किया गया कि जेद्दा से हैदराबाद जाने वाले इंडिगो एयरलाइन के विमान 6E 68 में एक ह्यूमन बम (मानव बम) सवार है. इसके बाद विमान का रास्ता बदलकर मुंबई की ओर कर दिया गया, जहां इसे सुरक्षित उतार लिया गया.

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पुलिस से क्या की शिकायत?

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें सुबह करीब 5:30 बजे धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें उन्हें हैदराबाद में इंडिगो के विमान को न उतारने की चेतावनी दी गई. पुलिस ने कहा कि ईमेल में कहा गया, ‘विमान में सवार लिट्टे-आईएसआई (LTTE-ISI) के लोगों ने 1984 के मद्रास हवाई अड्डे जैसे एक बड़े विस्फोट की योजना बनाई है.’

इसके बाद सभी हितधारकों को सतर्क कर दिया गया और विमान का मार्ग मुंबई एयरपोर्ट की ओर कर दिया गया, जहां इसे सुरक्षित उतार लिया गया. पुलिस ने कहा कि सभी (सुरक्षा) जांच की गई और कोई समस्या नहीं पाई गई. पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

एयरलाइन कंपनी के प्रवक्ता ने जारी किया बयान

इंडिगो एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, ‘शनिवार (1 नवंबर, 2025) को जेद्दा से हैदराबाद जाने वाले इंडिगो के विमान 6E 68 के लिए सुरक्षा संबंधी खतरे का मेल प्राप्त हुआ था और विमान को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, एयरलाइन ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और विमान को आगे के संचालन के लिए मंजूरी देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच करने में उनके साथ पूरा सहयोग किया.’

उन्होंने कहा, ‘हमने अपने ग्राहकों (यात्रियों) की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किया, जिसमें उन्हें जलपान उपलब्ध कराना और नियमित जानकारी साझा करना शामिल है.’

