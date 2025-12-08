इस राज्य में बांटे जाएंगे 55 हजार राशन कार्ड, सरकार का बड़ा एलान, जानिए कब से मिलेंगे

Tamil Nadu News: गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है. इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना रियायती दरों पर खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाली राशन की दुकानें हैं. तमिलनाडु में 34 हजार 850 राशन दुकानों के माध्यम से 2 करोड़ 27 लाख राशन कार्ड धारकों को चावल, कच्चा चावल, गेहूं, चीनी, दालें, पाम तेल सहित खाद्य पदार्थ प्रदान किए जा रहे हैं.

अधिकारियों का कहना है कि इन खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है. इसके अलावा, पोंगल उपहार पैकेज, महिला अधिकार राशि जैसी तमिलनाडु सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है.

1 लाख 7 हजार नए लोगों ने आवेदन किया

पिछले साल राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन और सीधे तौर पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था. इन आवेदनों पर कार्रवाई की गई. घर जाकर जांच की गई और राशन कार्ड वितरित किए गए. इस बीच खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 1 लाख 7 हजार 910 नए आवेदन राशन कार्ड के लिए प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों पर सरकार गहन विचार कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन करने वाले सभी योग्य लोगों को जल्द ही राशन कार्ड जारी किए जाएंगे.

55 हजार राशन कार्ड तैयार

खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने यह कहा है कि वर्तमान में लगभग 55,000 योग्य व्यक्तियों को जल्द ही पूरी तरह से राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे. अधिकारियों ने यह कहा कि राशन कार्ड के मुद्रण में देरी की शिकायतें मिलने के बाद राशन कार्ड वितरण का काम फिर से पूरी तरह से चल रहा है.

