Tamil Nadu News: तमिलनाडु के चेन्नई में दो अलग-अलग मामलों में सोशल मीडिया की दोस्ती ने दो नाबालिग लड़कियों की जिंदगी को बड़ा खतरा पहुंचा दिया. एक मामले में लड़की को प्यार के बहाने घर बुलाकर यौन उत्पीड़न किया गया, जबकि दूसरे मामले में अफेयर टूटने पर महिला का अपहरण कर लिया गया.

पहला मामला - इंस्टाग्राम पर भरोसा करना पड़ा महंगा

चेन्नई के विरुकमबक्कम इलाके में रहने वाले सुब्रमणि (27) एक साउंड इंजीनियर हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 13 साल की एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की. बातचीत बढ़ने पर उन्होंने लड़की को प्यार का झांसा दिया और कई बार चैट में उससे मिलने की मांग करता रहा. आखिरकार, एक दिन सुब्रमणि ने लड़की को अपने घर बुला लिया. जैसे ही लड़की उसके घर पहुंची, उसने उसका यौन उत्पीड़न किया.

उसी समय, पास में रहने वाले एक पड़ोसी को बच्ची की हालत देखकर शक हुआ. उसने तुरंत लड़की के माता-पिता को सूचना दी. माता-पिता मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला. विरुकमबक्कम महिला पुलिस ने जांच के बाद आरोपी सुब्रमणि को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दूसरा मामला - प्यार में इंकार का बदला, कॉलेज छात्रा का अपहरण

चेन्नई के तिरुमांगलम क्षेत्र में रहने वाले 48 साल के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी कॉलेज-जाती बेटी का अपहरण कर लिया गया है. उन्हें शक था कि पास ही रहने वाला श्याम सुंदर इस घटना में शामिल है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम बनाई और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज से पता चला कि महिला को एक कार में ले जाया गया था. यह जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को पहुंचाई गई.

महिला की तलाश जारी

इसके बाद, पुलिस ने आसपास के टोल प्लाज़ों पर निगरानी बढ़ा दी. डिंडीवनम के पास विक्रमवांडी टोल प्लाजा पर टीम को सफलता मिली और संदिग्ध कार को रोक लिया गया. कार में महिला और श्याम सुंदर दोनों मौजूद थे. पूछताछ में पता चला कि दोनों पहले अफेयर में थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था. महिला ने उससे बात करना बंद कर दिया, जिससे नाराज श्याम सुंदर ने उसे जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया. नोलम्बूर पुलिस ने श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना में कार उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति और एक महिला की तलाश अभी जारी है.