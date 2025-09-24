दिल्ली पुलिस श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ रही छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश कर रही है. चैतन्यानंद पर आरोप लगा है कि उसने कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की. इस मामले को लेकर दिल्ली के वसंतकुंज में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. चैतन्यानंद को लेकर कई बड़े खुलासे हुए है. वह छात्राओं को परेशान करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता था, जिसमें अश्लील मैसेज भेजना शामिल है.

मामले की शुरुआत इस साल 4 अगस्त हुई. श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में संस्थान की कुछ फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी जिक्र था. कहा गया कि आरोपी की चैतन्यानंद की मांग को पूरा करने के लिए छात्राओं पर दबाव डाला जा रहा है.

कौन है चैतन्यानंद

चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक है. यह संस्थान श्रृंगेरी पीठ के अधीन चलता है, जिसका प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद को नियुक्त किया गया था. हालांकि एफआईआर के बाद उसे पद से हटा दिया गया है.

छात्राओं को इस तरह परेशान करता था चैतन्यानंद

अश्लील मैसेज और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल - छात्राओं ने कहा है कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें परेशान करने के लिए व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजा करता था. वह आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता था.

छेड़छाड़ और जबरन छूने की कोशिश - छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद उन्हें जबरन छूने की कोशिश करता था. जब उन्होंने विरोध किया तो शारीरिक संपर्क की कोशिश की गई.

मानसिक दबाव - कथित तौर पर छात्राओं को डराया और धमकाया गया. यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ फैकल्टी के लोग भी जुड़े हैं.

ताकत का इस्तेमाल - आरोप है कि चैतन्यानंद ने छात्राओं को आवाज को दबाने के लिए अपनी ताकत और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया.

चैतन्यानंद के खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले

बता दें कि चैतन्यानंद के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं. साल 2009 और 2016 में यौन शोषण के आरोप की शिकायत की गई थी. चैतन्यानंद के खिलाफ 2009 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था.