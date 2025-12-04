सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का निधन, रह चुके थे मिजोरम के राज्यपाल 

देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया है. उन्होंने 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने पिता के निधन की पुष्टि करते हुए लिखा है कि आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब माँ के साथ पुनः मिल चुके हैं.

'आपका अनुशासन और सरलता..', बेटी बांसुरी का भावनात्मक पोस्ट

बांसुरी स्वराज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी.

आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब माँ के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य में, शाश्वत शांति में.

आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है, और आपकी विरासत, आपके मूल्य और आपका आशीर्वाद ही मेरी आगे की हर यात्रा का आधार रहेंगे.

काफी समय से बीमार थे स्वराज कौशल

स्वराज कौशल पूर्व मिजोरम के राज्यपाल और वरिष्ठ वकील रह चुके हैं. वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. वह मूलत: हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे. उनका जन्म 12 जुलाई 1952 को हुआ था. उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. स्वराज कौशल देश के जाने माने अधिवक्ता रह चुके हैं. वह 6 साल तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं. उनकी साल 1975 में सुषमा स्वराज से हुई थी. दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी.

लोधी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार

दिल्ली से सांसद और उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिसंबर शाम 4:30 यानि आज उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर किया जाएगा. पिता के निधन पर अब उनके घर में राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है.