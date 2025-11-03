हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिक कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा - 'ऐसा चलता रहा तो...'

मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिक कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा - 'ऐसा चलता रहा तो...'

मल्टीप्लेक्स में सिनेमा टिकट और खाने-पीने के सामानों के अधिकतम रेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर ऐसे ही पैसे वसूलते रहे तो वह खाली हो जाएंगे.

By : निपुण सहगल | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 03 Nov 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में सिनेमा टिकट और खाने-पीने की चीजों की अधिक कीमत पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि अगर सिनेमा हॉल पानी की बोतल के लिए 100 और कॉफी के लिए 700 वसूलते रहे तो वह खाली हो जाएंगे. हालांकि, कोर्ट ने इस कठोर टिप्पणी के बाद कर्नाटक के मल्टीप्लेक्स मालिकों को राहत दे दी है. फिलहाल उन्हें टिकट खरीदने वाले हर व्यक्ति का ब्यौरा नोट नहीं करना होगा.

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. हाई कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स को सिनेमा टिकट खरीदने वाले सभी लोगों की पहचान नोट करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

कर्नाटक सरकार के फैसले से शुरू हुआ विवाद

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कर्नाटक सरकार ने मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिकतम कीमत 100 रुपए तय कर दी. इसके खिलाफ मल्टीप्लेक्स मालिक हाई कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि ऐसा करना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आता. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक तो लगा दी, लेकिन शर्त रखी कि सिनेमा हॉल सभी दर्शकों का विवरण नोट करें. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में उसका फैसला सरकार के पक्ष में जाएगा तो लोगों को टिकट के पैसे लौटाए जाएंगे.

मल्टीप्लेक्स मालिक हाई कोर्ट के आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. उनकी तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अधितकर लोग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर से टिकट खरीदते हैं. अगर कोई हॉल के काउंटर से टिकट लेता भी है तो वह पहचान पत्र लेकर नहीं आता. मल्टीप्लेक्स के लिए दर्शकों की पहचान दर्ज करना असंभव है. 

मल्टीप्लेक्स टिकट रेट पर नियंत्रण की जरूरत

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि मल्टीप्लेक्स में वाकई टिकट से लेकर खाने-पीने की वस्तुओं तक की बहुत कीमत होती है, इस पर नियंत्रण की जरूरत है. जवाब में रोहतगी ने कहा कि मल्टीप्लेक्स किसी को बाध्य नहीं करते. लोग अपनी पसंद से सिनेमा देखने आते हैं और वहां खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं.

रोहतगी ने यह भी कहा कि अगर कोई चाहे तो सामान्य सिनेमाघर (सिंगल स्क्रीन थिएटर) में भी जा सकता है. इस पर जजों ने कहा कि अब सामान्य सिनेमाघर बचे ही कहां हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इस विचार से प्रथमदृष्टया सहमत है कि टिकट की कीमत 200 रुपए तक होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें:- ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट पर ED का शिकंजा, 300 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 35.80 करोड़ रुपये अटैच

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 03 Nov 2025 10:58 PM (IST)
Tags :
Cinema Hall. Karnataka SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
कौन बनेगा मुख्यमंत्री...Kishanganj की जनता ने बताई मन की बात
डंपर का तांडव...12 लोगों की ली जान!
बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget