आज यानी 12 नवंबर 2026 से देश के 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके तहत आज ड्राफ्ट (मसौदा) वोटर लिस्ट पब्लिश की जा रही है. इसका मतलब है कि अब आप अपनी लोकल बूथ पर जाकर देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, और अगर कोई गलती है तो उसे सुधरवा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 5 दिन बाद यानी 17 नवंबर से शुरू होगी.

तो आइए SSR के बारे हर एक बात खंगालते हैं और जानते हैं कि यह SIR से कितना अलग है...

SSR शुरू होने वाले 13 राज्य और 3 UT कौन से हैं?

चुनाव आयोग ने कुल 17 राज्यों और यूटी में SSR का ऐलान किया है. इनमें से ज्यादातर में आज से काम शुरू हो गया है. इनमें उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मणिपुर, तमिलनाडु, और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी शामिल है. इनमें उत्तर प्रदेश अलग से 5 दिन बाद जुड़ेगा.

SSR में आपको क्या करना होता है?

SSR कोई मुश्किल काम नहीं है. ये एक तरह का 'सफाई और अपडेट' अभियान है. SSR में काम आसान है, बस सही फॉर्म पता होना चाहिए. चुनाव आयोग ने चार फॉर्म तय किए हैं:

फॉर्म 6- नाम जुड़वाने के लिए: अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 साल हो चुकी है या हो जाएगी, और आपने अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनवाया, तो ये फॉर्म भरें. यही फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जिनका नाम SIR में गलती से कट गया था और अब वो वापस लिस्ट में आना चाहते हैं.

अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 साल हो चुकी है या हो जाएगी, और आपने अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनवाया, तो ये फॉर्म भरें. यही फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जिनका नाम SIR में गलती से कट गया था और अब वो वापस लिस्ट में आना चाहते हैं. फॉर्म 6A- विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए: अगर आप NRI हैं और वोटर बनना चाहते हैं, तो ये फॉर्म भरें.

अगर आप NRI हैं और वोटर बनना चाहते हैं, तो ये फॉर्म भरें. फॉर्म 7- नाम हटवाने या आपत्ति के लिए: अगर किसी का देहांत हो गया है, कोई दो जगह वोटर लिस्ट में है, या कोई अपात्र व्यक्ति लिस्ट में है, तो उसे हटवाने के लिए ये फॉर्म भरें.

अगर किसी का देहांत हो गया है, कोई दो जगह वोटर लिस्ट में है, या कोई अपात्र व्यक्ति लिस्ट में है, तो उसे हटवाने के लिए ये फॉर्म भरें. फॉर्म 8- सुधार और पता बदलने के लिए: अगर आपके वोटर कार्ड में नाम की स्पेलिंग, उम्र या पता गलत है, या आपने घर बदल लिया है और नए पते पर वोटर लिस्ट में नाम शिफ्ट करवाना है, तो ये फॉर्म भरें.

इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस बूथ पर लगी ड्राफ्ट लिस्ट देखें और अगर कोई गड़बड़ी हो तो 11 दिसंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज करा दें. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी.

बूथ और पते का सिस्टम भी बदलेगा

इस SSR में सिर्फ नाम जोड़ने-हटाने का काम नहीं हो रहा. चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वोटर्स के पते एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दर्ज किए जाएं, ताकि यह पहचानना आसान हो कि कौन किस पोलिंग एरिया में आता है. साथ ही, पोलिंग स्टेशनों को भी दोबारा व्यवस्थित किया जा रहा है.

चुनाव आयोग की कोशिश है कि किसी भी वोटर को अपने बूथ तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े और हर बूथ पर करीब 1,200 वोटर्स हों.

SSR और SIR में जमीन-आसमान का फर्क

ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में SIR को लेकर बहुत बवाल हुआ था. दोनों में फर्क समझ लीजिए:

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक बहुत सख्त और गहन प्रक्रिया है. इसमें अधिकारी घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं. आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और पुरानी वोटर लिस्ट से लिंक साबित करना पड़ता है. अगर कोई कागज नहीं मिला, तो नाम कटने का खतरा रहता है.

स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) एक नॉर्मल और आसान सालाना प्रक्रिया है. इसमें कोई घर-घर नहीं आता. आपको नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते. ये सिर्फ पुरानी लिस्ट को बेस बनाकर उसमें नए नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का काम है.

अब ये SSR क्यों हो रहा है और क्या इसमें राजनीति है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SIR के बाद अचानक SSR होने की दो बड़ी वजहें हैं:

सालाना काम रुक गया था: SSR हर साल होता है, लेकिन पिछले साल SIR की वजह से ये प्रक्रिया रुक गई थी. अब चुनाव आयोग को इसे पूरा करना है, वरना 2027 के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो पाएगी.

SSR हर साल होता है, लेकिन पिछले साल SIR की वजह से ये प्रक्रिया रुक गई थी. अब चुनाव आयोग को इसे पूरा करना है, वरना 2027 के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो पाएगी. SIR के बाद 'राहत' का मौका: SIR में करीब 5.86 करोड़ वोटर्स के नाम लिस्ट से हट गए थे (64.57 करोड़ से 58.71 करोड़). विपक्ष का आरोप था कि सही लोगों के नाम कट गए. अब SSR के जरिए उन लोगों को दोबारा अपना नाम जुड़वाने का मौका मिल रहा है. अगर बड़ी संख्या में लोग वापस जुड़ते हैं, तो SIR की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे. इसीलिए विपक्ष इसे SIR के 'डैमेज कंट्रोल' के तौर पर भी देख रहा है.

आसान शब्दों में कहें तो SIR ने जो 'सफाई' की, उसमें कुछ गलतियां हुईं. अब SSR उन गलतियों को सुधारने और नए वोटर्स को जोड़ने का एक आसान रास्ता है. आपको बस अपनी ड्राफ्ट लिस्ट चेक करनी है और अगर नाम नहीं है या गलत है, तो 11 दिसंबर 206 से पहले फॉर्म भरकर जमा कर देना है.