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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की किताब से पेंगुइन इंडिया ने क्यों बनाई दूरी? अब दी सफाई

सोनिया गांधी की किताब से पेंगुइन इंडिया ने क्यों बनाई दूरी? अब दी सफाई

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सफाई दी है. जानें पेंगुइन ने क्या कहा और किताब कब रिलीज होगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Aug 2026 02:41 PM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आने वाली किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सफाई दी है. पब्लिशर ने कहा है कि वह भारत में इस किताब को प्रकाशित नहीं कर रहा है. कंपनी ने उन खबरों को भी सही नहीं बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ने किताब में बदलाव करने से मना कर दिया था और इसी वजह से पेंगुइन ने इससे दूरी बना ली.

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपने बयान में कहा कि वह भारत में ‘बिलॉन्गिंग’ का पब्लिशर नहीं है. कंपनी ने यह भी कहा कि यह कहना सही नहीं है कि लेखक की ओर से बदलावों को मना करने के कारण उसने किताब को प्रकाशित नहीं किया.

 

 
 
 
 
 
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किताब प्रकाशित करने के लिए उत्सुक थे- पेंगुइन

पब्लिशर ने माना कि वह सोनिया गांधी की किताब को प्रकाशित करने के लिए तैयार और उत्सुक था. कंपनी के मुताबिक, किसी भी किताब को प्रकाशित करने की प्रक्रिया में लेखक के साथ तथ्य जांच और संपादन से जुड़े सुझावों पर बातचीत होना सामान्य बात है. कंपनी ने कहा कि पब्लिशर के तौर पर लेखकों की सामग्री की जांच करना और किताब को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना उसकी जिम्मेदारी है. हालांकि, पेंगुइन ने सोनिया गांधी के साथ हुई बातचीत की पूरी जानकारी देने से इनकार किया है. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि पूरी बातचीत के दौरान वह किताब को प्रकाशित करने के लिए तैयार था. कंपनी ने लेखक के साथ हुई निजी बातचीत पर आगे कोई कमेंट करने से इनकार किया.

अब हार्पर कॉलिन्स के नाम की चर्चा

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के भारत में पब्लिशर नहीं होने की स्थिति साफ होने के बाद अब कई भारतीय पब्लिशर इस किताब के अधिकार पाने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्पर कॉलिन्स इंडिया किताब को भारत में प्रकाशित और वितरित करने के लिए समझौते के करीब पहुंच गया है.

10 नवंबर को रिलीज होगी सोनिया गांधी की किताब

सोनिया गांधी की मेमॉयर ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ को अमेरिका के पब्लिशर अल्फ्रेड ए. नॉफ ने प्रकाशित करने की घोषणा की है. यह पेंगुइन रैंडम हाउस का एक हिस्सा है. किताब की रिलीज डेट 10 नवंबर तय की गई है. किताब में सोनिया गांधी ने अपने जीवन के कई निजी अनुभवों और भारत में बिताए अपने लंबे सफर के बारे में लिखा है. उन्होंने बताया है कि परिवार, प्यार और नुकसान ने उनके जीवन को किस तरह बदला.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बदली जिंदगी

किताब में सोनिया गांधी ने 1984 में अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के दौर का भी जिक्र किया है. इसके कुछ साल बाद 1991 में उनके पति राजीव गांधी की हत्या हुई. इन घटनाओं ने सोनिया गांधी के जीवन को गहराई से प्रभावित किया. सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आईं और लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं. उन्होंने प्रधानमंत्री पद की पेशकश को भी स्वीकार नहीं किया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Aug 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
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