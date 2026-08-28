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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअवैध होर्डिंग हटाने पर पुलिस से भिड़े TMC नेता? डेरेक, अभिषेक समेत कई पर FIR

अवैध होर्डिंग हटाने पर पुलिस से भिड़े TMC नेता? डेरेक, अभिषेक समेत कई पर FIR

कोलकाता के 9, कैमक स्ट्रीट पर कथित अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस और TMC नेताओं के बीच विवाद सामने आया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 12:48 PM (IST)
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कोलकाता में अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं और पुलिस के बीच कथित विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है. डेरेक ओ'ब्रायन, अभिषेक बनर्जी, हुमायूं कबीर, बैसाणोर चटर्जी समेत कई TMC नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का आरोप है कि इन नेताओं और समर्थकों ने कथित तौर पर गैरकानूनी जमावड़ा बनाया, पुलिसकर्मियों और कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारियों को सरकारी काम करने से रोका और उनके साथ धक्का-मुक्की व मारपीट की. मामला शेक्सपियर सरणी थाना में दर्ज किया गया है.

कैमक स्ट्रीट पर अवैध होर्डिंग हटाने पहुंची थी टीम

पुलिस के मुताबिक, 27 अगस्त को कोलकाता नगर निगम की टीम पुलिस के साथ 9, कैमक स्ट्रीट स्थित एक अनधिकृत होर्डिंग हटाने पहुंची थी. इस होर्डिंग पर TMC से संबंधित साइन लगा हुआ था. नगर निगम की ओर से होर्डिंग हटाने की कार्रवाई में सहायता के लिए पुलिस को लिखित अनुरोध किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम KMC अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची.

पुलिस का आरोप है कि टीम के मौके पर पहुंचते ही अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन, हुमायूं कबीर, बैसाणोर चटर्जी समेत कई TMC नेता और उनके समर्थक वहां एकत्र हो गए. पुलिस के अनुसार, उन्होंने 'गैरकानूनी जमावड़ा' बनाया और KMC अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से कथित तौर पर रोका.

पुलिस से कथित झड़प के बाद दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के दौरान नेताओं और उनके समर्थकों की पुलिस एवं नगर निगम अधिकारियों के साथ झड़प हुई. पुलिस ने आरोप लगाया कि इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की एवं मारपीट की गई. इस मामले में शेक्सपियर सरणी थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 121(1), 74, 3(5) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है.

TMC ने कार्रवाई को बताया 'राजनीतिक प्रतिशोध'

एफआईआर दर्ज होने के बाद TMC ने पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई की आलोचना की है. पार्टी ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है. पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी TMC से भयभीत हैं. अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक शासन का लगातार क्षरण हो रहा है और राज्य पुलिसिया शासन की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब राज्य की शक्ति संवैधानिक नियंत्रण के बिना काम करती है तो न्यायपालिका आखिरी सुरक्षा पंक्ति बन जाती है. अभिषेक ने यह भी कहा कि अगर मौलिक अधिकारों के कमजोर होने पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होता है तो मामला सिर्फ व्यक्तियों की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है.

डेरेक ओ'ब्रायन ने भी लगाए आरोप

TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई शुक्रवार को होने वाली TMC की छात्र शाखा की वार्षिक रैली को देखते हुए की गई. उन्होंने दावा किया कि नगर निगम की टीम जरूरी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकी थी. ओ'ब्रायन के मुताबिक, करीब डेढ़ घंटे तक उन्होंने अधिकारियों को स्थिति समझाने की कोशिश की. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि टीम इमारत के अंदर चली गई और वहां 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंच गए. उन्होंने पुलिस पर सीढ़ियों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उस दौरान अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद थे.

पुलिस और TMC के दावों में अलग-अलग तस्वीर

पूरे घटनाक्रम में पुलिस और TMC की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं. पुलिस का कहना है कि KMC की लिखित मांग पर अवैध होर्डिंग हटाने के लिए पुलिस टीम मौके पर गई थी और वहां मौजूद TMC नेताओं व समर्थकों ने कथित तौर पर सरकारी कार्य में बाधा डाली. वहीं TMC नेताओं का आरोप है कि नगर निगम और पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से की गई और कार्रवाई के दौरान उनके साथ बल प्रयोग किया गया. मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटना से जुड़े आरोपों और मौके पर मौजूद लोगों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
TMC Kolkata News TMC: Kolkata FIR
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