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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने बच्चों संग मनाई राखी, हाई फाई करते वीडियो किया शेयर

PM मोदी ने बच्चों संग मनाई राखी, हाई फाई करते वीडियो किया शेयर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर देश को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बच्चों से राखी भी बंधवाई. पीएम आवास पर एक खास कार्यक्रम रखा गया था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Aug 2026 02:06 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (28 अगस्त) को बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. उन्होंने इस दौरान बच्चों से राखी भी बंधवाई. पीएम मोदी ने उनके साथ बातचीत की और रक्षाबंधन की खुशियां साझा कीं. प्रधानमंत्री के आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर एक खास कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई बच्चे शामिल हुए. पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं.

पीएम मोदी ने बच्चों के बीच काफी सहज और खुश नजर आए. प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है. पीएम मोदी ने एक्स हैंडल की एक पोस्ट के जरिए कहा, 'रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए. स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है.'

 

 
 
 
 
 
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राजनाथ सिंह ने भी बच्चों से बंधवाई राखी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी बच्चों से राखी बंधाई. उन्होंने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली में मेरे घर पर रक्षाबंधन मनाया गया. युवा भारत के साथ राखी के त्योहार की खुशियां और स्नेह साझा किया.

उन्होंने देश को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ. भाई-बहन के अटूट स्नेह, परस्पर विश्वास और आत्मीयता का यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है. यह पर्व हमें महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के लिए प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा भी देता है. इस शुभ अवसर पर मैं कामना करता हूँ कि हमारा समाज महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण के प्रति और अधिक सजग एवं संवेदनशील बने.'

यह भी पढ़ें: Xप्लेन: '47 वॉटर बॉम्ब' के बाद अब कितनी नई झीलें बनीं, कितना नुकसान बाकी?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Aug 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Rakhi PM Modi Breaking News Abp News INDIA
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