PM मोदी ने बच्चों संग मनाई राखी, हाई फाई करते वीडियो किया शेयर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (28 अगस्त) को बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. उन्होंने इस दौरान बच्चों से राखी भी बंधवाई. पीएम मोदी ने उनके साथ बातचीत की और रक्षाबंधन की खुशियां साझा कीं. प्रधानमंत्री के आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर एक खास कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई बच्चे शामिल हुए. पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं.

पीएम मोदी ने बच्चों के बीच काफी सहज और खुश नजर आए. प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है. पीएम मोदी ने एक्स हैंडल की एक पोस्ट के जरिए कहा, 'रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए. स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है.'

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High fives, smiles and more during today’s Raksha Bandhan celebrations at 7, LKM. pic.twitter.com/dMTJHxlVhH — Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026

राजनाथ सिंह ने भी बच्चों से बंधवाई राखी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी बच्चों से राखी बंधाई. उन्होंने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली में मेरे घर पर रक्षाबंधन मनाया गया. युवा भारत के साथ राखी के त्योहार की खुशियां और स्नेह साझा किया.

उन्होंने देश को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ. भाई-बहन के अटूट स्नेह, परस्पर विश्वास और आत्मीयता का यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है. यह पर्व हमें महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के लिए प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा भी देता है. इस शुभ अवसर पर मैं कामना करता हूँ कि हमारा समाज महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण के प्रति और अधिक सजग एवं संवेदनशील बने.'

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