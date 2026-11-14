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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा

किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 'भारत समिट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने भारत समिट को भारत विरोधी बताया है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 14 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया है कि किस आधार पर सरकारी फंड का इस्तेमाल करके, राज्य प्रशासन के साथ मिलकर किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. 

हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री से मांग की कि वे तेलंगाना की जनता को बताएं कि एक सरकारी पहल के नाम पर किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर वह कौन सा 'विजन' है जिसे यह समिट दुनिया के सामने पेश करने का दावा कर रही है.

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राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली हार
किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि हैदराबाद को देश के खिलाफ बोलने वाली ताकतों के लिए एक मंच बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह 'भारत समिट' नहीं, बल्कि एक "भारत-विरोधी समिट" है. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी अपनी लगातार चुनावी हार खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली हार को छिपाने के लिए यह आयोजन कर रही है.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाना है. केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के 'विजन' को पेश करने के आधार पर ही सवाल उठाया और पूछा कि जब पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, तो आखिर इस 'विजन' में है क्या?

केंद्रीय मंत्री ने इस समिट और देश में चल रही व्यापक आर्थिक प्रगति के बीच अंतर स्पष्ट किया. उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न राज्य वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उन्हें तरह-तरह की छूट और सब्सिडी दे रहे हैं. उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया.

अगले महीने होगी 'इन्वेस्टमेंट समिट'

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस कार्यक्रम का इस्तेमाल इस प्रगति को कमतर दिखाने और निवेश के प्रवाह में बाधा डालने के लिए कर रही है. दिलचस्प बात यह है कि इसी सरकार द्वारा अगले महीने उसी शहर में एक 'इन्वेस्टमेंट समिट' (निवेश सम्मेलन) भी आयोजित की जानी है. इस तीखे हमले ने समिट को लेकर राजनीतिक टकराव को और बढ़ा दिया है. यह समिट 14 नवंबर को राहुल गांधी के समापन भाषण के साथ खत्म होगी.

विदेशी ताकतों की मिलीभगत, सरकारी फंड के दुरुपयोग और भारत-विरोधी संदेश फैलाने के बीजेपी के आरोपों ने आखिरी दिन के माहौल को काफी गरमा दिया है. बीजेपी ने कांग्रेस नेता के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बचाव करते हुए इसे प्रगतिशील संवाद का एक मंच बताया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियों ने यह तय कर दिया है कि इस शिखर सम्मेलन के राजनीतिक नतीजे इसके दो दिवसीय कार्यक्रम से कहीं आगे तक जाएंगे.

ये भी पढ़ें: 'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका

Published at : 14 Nov 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Kishan Reddy Bharat Summit
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