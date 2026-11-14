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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या 26 हुई, 14 महिलाएं शामिल

असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या 26 हुई, 14 महिलाएं शामिल

असम के काजीरंगा स्थित गोलाघाट जिले के रंगाजन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर मिनीबस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर में मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 14 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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असम के काजीरंगा में रंगाजन के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है. हादसे में जान गंवाने वालों में 14 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. मृतकों में एक नाबालिग भी है. हादसे में गंभीर रूप से घायल तीन लोगों ने जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (JMCH) में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया. असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि 23 मृतकों का पोस्टमार्टम गोलाघाट में, जबकि तीन शवों का पोस्टमार्टम जोरहाट में किया जाएगा.

गोलाघाट में 23 और जोरहाट में 3 शवों का पोस्टमार्टम

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मंत्री अतुल बोरा के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले 26 लोगों में 14 महिलाएं और 12 पुरुष हैं. इनमें एक नाबालिग भी शामिल है. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 23 शवों का पोस्टमार्टम गोलाघाट में और बाकी तीन का जोरहाट में किया जाएगा.

पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस तैयार रखी गई हैं. प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है कि सभी शव सम्मान के साथ उनके परिवारों को सौंपे जाएं और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए.

गुवाहाटी से डॉक्टरों की टीमें पहुंचीं, घायलों का इलाज जारी

हादसे में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी और असम के दूसरे हिस्सों से डॉक्टरों की टीमें घटनास्थल और संबंधित अस्पतालों में पहुंची हैं. अलग-अलग अस्पतालों में कई घायलों का इलाज जारी है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग राहत एवं बचाव कार्यों के साथ घायलों के उपचार, पोस्टमार्टम और शवों को परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था में जुटे हैं.

मिनीबस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर

यह भीषण हादसा गोलाघाट जिले में रंगाजन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, गोलाघाट से नगांव की ओर जा रही एक मिनीबस की सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान तीन गंभीर घायलों की मौत होने से हादसे में मृतकों की संख्या 26 तक पहुंच गई.

शनिवार को घटनास्थल पर जाएंगे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शनिवार को हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे. इस दौरान वह दुर्घटना में प्रभावित लोगों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. प्रशासन की ओर से हादसे के पीड़ितों के उपचार और मृतकों के शव उनके परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है.

 

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
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Published at : 14 Nov 2026 01:37 PM (IST)
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