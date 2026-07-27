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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'घर जाने से पहले...', अब कहां जा रहे हैं सोनम वांगचुक? किया खुलासा

'घर जाने से पहले...', अब कहां जा रहे हैं सोनम वांगचुक? किया खुलासा

Sonam Wangchuk: बीते कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट चल रहे सोनम वांगचुक को अब डिसचार्ज कर दिया गया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपने समर्थकों को एक खास मैसेज दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 27 Jul 2026 01:33 PM (IST)
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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में अहम योगदान रहा. वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया. अब वांगचुक को हॉस्पिटल से डिसचार्ज कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी. वांगचुक ने कहा कि वे घर जाने से पहले राजघाट जाएंगे.

वांगचुक ने कहा, 'सभी को नमस्कार, आखिर वो दिन आया, जब मैं इस अस्पताल से डिसचार्ज हो रहा हूं. काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, खा रहा हूं और शरीर में जान आ रही है. आज मैं यहां से निकलते हुए और घर जाने से पहले राजघाट बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा. आप लोगों को याद होगा, ऐसे ही मैं जब स्विटजरलैंड से आया था, अनशन शुरू करने से पहले राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करके जंतर-मंतर पहुंचे थे. मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं. आप सभी ने आवाज में आवाज मिलाकर आंदोलन चलाया और कामयाब हुए. सभी को सलाम, जय हिंद.'

28 जून को छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए थे वांगचुक

वांगचुक 28 जून को छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए थे और 26 दिनों तक अनशन पर रहे. उन्हें 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल में कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें हिरासत में रखा गया हो. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद वांगचुक को मेदांता अस्पताल में ट्रांसफर किया गया.

गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में 36 दिनों तक चला प्रदर्शन चला. वे पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. प्रधान के इस्तीफे के बाद यह आंदोलन खत्म हो गया. अब प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली-बिहार में लाठीचार्ज, लिचिंग, सभी मामले सुनेगा SC, बनाएगा SOP

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 27 Jul 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Breaking News Abp News INDIA
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