नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत, PM मोदी बोले- 'देश के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 100 सप्ताह के विशेष अभियान 'नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान' के शुभारंभ के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने नशे को समाज और देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का सपना तभी साकार हो सकता है, जब देश का युवा वर्ग स्वस्थ, जागरूक और नशे से दूर रहे. उन्होंने कहा कि नशे की लत न केवल युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है.

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युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता जरूरी

प्रधानमंत्री ने देश के हर नागरिक, विशेष रूप से युवाओं से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए. इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि देश के नागरिक मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, तो भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य जरूर हासिल किया जा सकेगा.

नशे के गलत प्रभावों के बारे में जानकारी दें- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के युवाओं को जागरूक करें, नशे के गलत प्रभावों के बारे में जानकारी दें और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सभी नागरिकों और युवाओं से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने और नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

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