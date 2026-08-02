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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत, PM मोदी बोले- 'देश के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी'

नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत, PM मोदी बोले- 'देश के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी'

PM नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के लॉन्च पर देशवासियों, खासकर युवाओं से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Aug 2026 12:36 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 100 सप्ताह के विशेष अभियान 'नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान' के शुभारंभ के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने नशे को समाज और देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए इसके खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का सपना तभी साकार हो सकता है, जब देश का युवा वर्ग स्वस्थ, जागरूक और नशे से दूर रहे. उन्होंने कहा कि नशे की लत न केवल युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है.

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युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता जरूरी

प्रधानमंत्री ने देश के हर नागरिक, विशेष रूप से युवाओं से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए. इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि देश के नागरिक मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, तो भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य जरूर हासिल किया जा सकेगा.

नशे के गलत प्रभावों के बारे में जानकारी दें- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के युवाओं को जागरूक करें, नशे के गलत प्रभावों के बारे में जानकारी दें और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सभी नागरिकों और युवाओं से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने और नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 02 Aug 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News INDIA Drug Free Youth
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