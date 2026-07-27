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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-बिहार में लाठीचार्ज, लिचिंग, सभी मामले सुनेगा SC, बनाएगा SOP

दिल्ली-बिहार में लाठीचार्ज, लिचिंग, सभी मामले सुनेगा SC, बनाएगा SOP

Jantar Mantar Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार (28 जुलाई) को सुनवाई करेगा. पूरे देश के लिए SOP बनाने पर विचार किया जाएगा.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 27 Jul 2026 11:50 AM (IST)
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दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में छात्रों के प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के एक्शन को लेकर याचिका दायर की गई है. वहीं एक अन्य याचिका में पुलिसकर्मियों के बारे में भी विचार करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को कहा कि देशभर से आए मामलों की सुनवाई मंगलवार को की जाएगी. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पूरे देश में विरोध-प्रदर्शनों से निपटने को लेकर एक मानक प्रक्रिया (SOP) बनाने पर विचार करेगा. दिल्ली में छात्र आंदोलन पर पुलिस एक्शन का मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा था. इस दौरान कुछ वकीलों ने बताया कि उन्होंने दूसरे राज्यों के मामलों को लेकर भी याचिका दाखिल की है. इसमें बिहार के सिवान में AK-47 के कथित इस्तेमाल का मामला भी शामिल है.

वहीं, दिल्ली की घटना में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की तरफ से भी एक वकील पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि प्रदर्शनकारियों ने 50-60 लोगों की भीड़ बनाकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया. कोर्ट को उनकी सुरक्षा पर भी विचार करना चाहिए.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार करेगा और पूरे देश के लिए SOP बनाया जाएगा.

पुलिस की कठोर कार्रवाई जायज नहीं - चीफ जस्टिस

सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, "शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है. इसके लिए उचित जगह दी जानी चाहिए. सिर्फ आंदोलन होने से पुलिस की कठोर कार्रवाई और गैरजरूरी बल प्रयोग को जायज नहीं ठहराया जा सकता."

वहीं जस्टिस बागची ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हर जीवन महत्वपूर्ण है. कोर्ट इसी भावना के साथ सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा. यह भी देखा जाएगा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए थे?"

यह भी पढ़ें : दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 27 Jul 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Delhi Protest Supreme Court Breaking News Abp News INDIA CJP Protest
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