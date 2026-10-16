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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, अपमान... डीके शिवकुमार ने दी सफाई

राहुल गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, अपमान... डीके शिवकुमार ने दी सफाई

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार को लेकर उठे विवाद पर शिवकुमार ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल ने उन्हें सीएम बनाया है और अपमान का सवाल ही नहीं उठता.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 09:52 AM (IST)
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दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी है. शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और उनके प्रति अपमान जैसी कोई बात नहीं है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और कुछ मीडिया संस्थान इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को किनारे कर 7.4 करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान किया है.

बीजेपी ने वीडियो शेयर कर लगाया था आरोप

यह विवाद सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आया था. भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान डीके शिवकुमार को धक्का देकर किनारे कर दिया. हालांकि, शिवकुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण राहुल गांधी ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और उन्हें पीछे आ रहे वाहन में बैठने के लिए कहा था.

राहुल गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया: शिवकुमार

मीडिया से बातचीत में डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने विभिन्न मीडिया संस्थानों में देखा कि राहुल गांधी के उन्हें वाहन की ओर जाने के लिए कहने की घटना को अपमान के तौर पर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं.

शिवकुमार ने कहा, “राहुल गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है. मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी और राहुल गांधी के आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना हूं. यह पूरा आशीर्वाद है और हम यहां सरकार चला रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार राज्य के मतदाताओं के हितों की रक्षा कर रही है. एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का विरोध करके वे देश के मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं. शिवकुमार के मुताबिक, कुछ मीडिया संस्थान और भाजपा नेता इस छोटे से मुद्दे को लेकर राजनीति और विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व में मानवीय संवेदना और आंतरिक मजबूती है. ऐसे में इस घटना को अनावश्यक रूप से तूल नहीं दिया जाना चाहिए.

भीड़ अधिक थी, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया: मुख्यमंत्री

डीके शिवकुमार ने मंगलवार को भी स्पष्ट किया था कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का देकर किनारे नहीं किया. उन्होंने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा था कि विरोध प्रदर्शन में काफी भीड़ थी और राहुल गांधी को उनकी सुरक्षा की चिंता थी. इसी वजह से उन्होंने शिवकुमार को पीछे आ रहे वाहन में बैठने के लिए कहा था.

मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदर्शन के दौरान किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया. वहां बहुत बड़ी भीड़ थी. भाजपा मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वह ऐसी गलत जानकारी फैला रही है.”

भाजपा की ओर से साझा किए गए वीडियो के बाद इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी. शिवकुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ उनके संबंधों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.

डीके शिवकुमार को भीड़ में हल्का धक्का लगा था

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और बड़ी जनसभाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी कई प्रदर्शनों में उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है.

परमेश्वर ने बताया कि उस स्थान पर सुरक्षा कर्मियों की प्राथमिक जिम्मेदारी राहुल गांधी की रक्षा करना और लोगों को उनके पास आसानी से पहुंचने से रोकना था. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री भी उस क्षेत्र की ओर बढ़ गए और भीड़ के बीच उन्हें हल्का धक्का लग गया.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा कर्मी सबसे पहले उस व्यक्ति की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है. इस दौरान उनके लिए यह देखना प्राथमिकता नहीं होती कि पास आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री है या कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति.

राहुल ने कन्नड़ लोगों का अपमान किया: भाजपा

इस विवाद पर भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा है. कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक और भाजपा नेता एन. रवि कुमार ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कथित तौर पर धक्का देकर किनारे किया. उनके मुताबिक, यह 7.4 करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान है.

रवि कुमार ने कहा कि यह घटना राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रति कथित अनादर को दिखाती है.

इस तरह, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. डीके शिवकुमार ने जहां राहुल गांधी के साथ अपने संबंधों को लेकर सफाई दी है, वहीं भाजपा इस मामले को कर्नाटक के लोगों के सम्मान से जोड़कर सवाल उठा रही है.

यह भी पढ़िएः 'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 16 Oct 2026 09:52 AM (IST)
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