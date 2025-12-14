हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालियोनेल मैसी को भारत बुलाने वाले सताद्रु दत्ता गिरफ्तार, कोलकाता स्टेडियम में हंगामे पर बोले- 'टिकट के पैसे वापस होंगे'

Goat Event: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मैसी के 'GOAT इंडिया टूर 2025' के कोलकाता कार्यक्रम में बड़े हंगामे के बाद आयोजक सताद्रु दत्ता को शनिवार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 14 Dec 2025 10:59 AM (IST)
13 दिसंबर 2025 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मैसी करीब 1 घंटा रुकने वाले थे, लेकिन 22 मिनट बाद ही वहां से निकल गए. इससे गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में कुर्सियां फेंककर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे भगदड़ जैसे हालात भी बन गए. इसके बाद पुलिस ने शो के आयोजक सताद्रु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. वह मैसी और उनके साथियों के साथ चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्लेन से उतार लिया.

16 हजार रुपए खर्च करके भी मैसी का दीदार नहीं हुआ

सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैसी का कार्यक्रम पूरी तरह से अव्यवस्था में बदल गया. लगभग 60,000 फैंस ने 5,000 रुपए से 16,000 रुपए तक के टिकट खरीदे थे, लेकिन मैसी के स्टेडियम में आने के बाद दर्जनों अधिकारी, आयोजक और सेल्फी लेने वाले लोग उन्हें घेरकर खड़े हो गए. इससे स्टैंड्स में बैठे दर्शकों को मैसी का साफ नजारा नहीं मिला.

मैसी सिर्फ 20-22 मिनट ही स्टेडियम में रुके और जल्दी चले गए. इसके बाद गुस्साए फैंस ने प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं. स्टेडियम में तोड़फोड़ हुई और हंगामा बढ़ गया. एक फैन सौम्यादीप घोष ने कहा, '16,000 रुपए का टिकट लिया, लेकिन मैसी को साफ देख भी नहीं पाए. हमें ठगा गया महसूस हो रहा है.'

पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए. उन्होंने मैसी और फैंस से माफी भी मांगी है.

टिकट के पैसे रिफंड होंगे

आयोजक दत्ता ने जिम्मेदारी से इनकार किया और फिर पर्सनल बॉन्ड देने की पेशकश की. साथ ही फैंस को पूरा रिफंड देने का वादा किया. वह टूर के बाकी हिस्से के लिए मैसी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया.

ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा कि मुख्य आयोजक सताद्रू दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है. आयोजकों ने वादा किया है कि वह टिकट का पैसा वापस कर देंगे. भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि यह उनका इवेंट नहीं है.

स्पोर्ट्स प्रमोटर के लिए मुश्किल बना इवेंट

यह कार्यक्रम 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के नाम से प्रचारित किया गया था. सताद्रु दत्ता एक स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, जिन्होंने पहले पेले, डिएगो माराडोना, काफू और एमिलियानो मार्टिनेज जैसे फुटबॉल लीजेंड्स को भारत बुलाया था.

मैसी के टूर का अगला पड़ाव हैदराबाद है, फिर मुंबई और दिल्ली. लेकिन कोलकाता की घटना के बाद जांच और रिफंड की प्रक्रिया जारी है.

Published at : 14 Dec 2025 10:59 AM (IST)
Embed widget