हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?

भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?

संचार साथी और NavIC को अब फोन में डिफॉल्ट बनाना समय की जरूरत बन गया है. संचार साथी को हर फोन में डिफॉल्ट बनाना मोबाइल फ्रॉड और साइबर अपराध पर सीधा प्रहार होगा.

By : वरुण भसीन | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Dec 2025 07:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्र सरकार ने अगर ये दो कदम लागू कर दिए तो हर फोन की पहचान और लोकेशन अब विदेशी नहीं पूरी तरह भारतीय हो जाएगी. अगर यह बदलाव लागू हुआ तो चोरी के फोन से लेकर फर्जी IMEI तक हर फ्रॉड अब मिनटों में पकड़ा जाएगा. संचार साथी और NavIC को अब फोन में डिफॉल्ट बनाना समय की जरूरत है.

भारत सरकार लगातार डिजिटल सुरक्षा में बड़े बदलावों को लेकर अब तेजी से काम कर रही है. डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे कदम हैं जो इस वक्त देश की जरूरत हैं. जिनमें पहला है हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी को डिफॉल्ट ऐप बनाना और दूसरा है भारत के स्वदेशी GPS NavIC को सभी फोन्स में अनिवार्य करना, लेकिन मौजूदा साइबर माहौल को देखें तो यह सिर्फ़ सरकारी तैयारी नहीं लगती. यह वह कदम है जो अब देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो चुका है.

क्या है संचार साथी?

संचार साथी- दरअसल साइबर अपराध के खिलाफ सबसे सीधा और तेज हथियार है. संचार साथी को हर फोन में डिफॉल्ट बनाना मोबाइल फ्रॉड और साइबर अपराध पर सीधा प्रहार होगा. चोरी के फोन बदले हुए IMEI और फर्जी मोबाइल कनेक्शन ने भारत में साइबर अपराध का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है.

ऐसे में संचार साथी डिफॉल्ट रूप से फोन में होने का मतलब है कि चोरी का फोन चालू होते ही नेटवर्क से बाहर हो जाएगा. फ्रॉड कॉल, WhatsApp स्कैम, UPI धोखाधड़ी में भारी कमी आएगी. इसके अलावा पुलिस और एजेंसियों को रियल-टाइम ट्रैकिंग में मदद मिलेगी. फर्जी मोबाइल कनेक्शनों की ऑटोमैटिक पहचान हो जाएगी.

NavIC से क्या बदल जाएगा?

NavIC- लोकेशन डेटा को विदेशी सिस्टम से आज़ाद करने का समय.अब तक भारत अमेरिकी GPS पर निर्भर रहा है, लेकिन बदलते समय में लोकेशन डेटा सुविधा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गया है. NavIC को डिफॉल्ट बनाना इसलिए जरूरी है ताकि लोकेशन डेटा भारत के सिस्टम में रहेगा, विदेश नहीं जाएगा. पुलिस, सेना और आपदा एजेंसियों को मीटर-लेवल सटीकता मिलेगी. ड्रोन, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट और हर सेक्टर को भरोसेमंद लोकेशन मिलेगी.

डिजिटल संप्रभुता होगी मजबूत

इससे देश की डिजिटल संप्रभुता मजबूत होगी. यूज़र्स से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक NavIC को डिफॉल्ट करना एक लॉन्ग-टर्म सेफ्टी प्लान है. दोनों कदम मिलकर भारत की डिजिटल सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएंगे. अगर संचार साथी और NavIC दोनों डिफॉल्ट बनते हैं, तो भारत को मिलने वाले फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे. जैसे- चोरी के फोन का पूरा बाजार खत्म होगा. 50–70% तक साइबर फ्रॉड में गिरावट, अपराधी की लोकेशन मिनटों में ट्रेस और विदेशी GPS या विदेशी कंपनियों पर निर्भरता खत्म होगी.

डिजिटल सुरक्षा पर भारत का 100% नियंत्रण होगा. ये कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी सुधार नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल सीमाओं को मजबूत करने वाला निर्णय है, लेकिन बड़े बदलावों के साथ कुछ बड़े खतरे भी आएंगे. जैसे प्राइवेसी पर नए सवाल, डिफॉल्ट ऐप होने से निगरानी की चिंता बढ़ सकती है. Apple, Samsung जैसे ब्रांड ऐसे नियमों पर आपत्ति जता सकते हैं. इसके अलावा फोन भी महंगे हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें

ऐसा क्या बस पराली जलाने से ही हो रहा है सारा प्रदूषण? दिल्ली-NCR के AQI पर भड़के CJI सूर्यकांत, दिया ये अहम निर्देश

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 01 Dec 2025 07:44 PM (IST)
Tags :
Mobile INDIA Sanchar Sathi App NavIC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
दिल्ली NCR
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: 'शोर' या 'काम'...संसद में क्या जरूरी? | Parliament Winter Session | BJP | Congress
ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Neochem Bio Solutions Ltd IPO Full Review | Price Band, GMP, Lot Size, Financials & Listing |
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन
Tobacco पर Tax बढ़ाकर सरकार करेगी कमाई | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
दिल्ली NCR
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
साउथ सिनेमा
Malayalam Latest Releases: दिसंबर के पहले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
दिसंबर के पहले हफ्ते रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
विश्व
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
हेल्थ
Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget