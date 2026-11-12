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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने दी दिवाली की शुभकामनाएं तो सैम पित्रोदा ने कहा, 'थैंक्यू नरेंद्र भाई...'

PM मोदी ने दी दिवाली की शुभकामनाएं तो सैम पित्रोदा ने कहा, 'थैंक्यू नरेंद्र भाई...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली मैसेज पर सैम पित्रोदा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई. हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Nov 2026 11:07 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई सैम पित्रोदा को दिवाली की शुभकामनाओं पर अब उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए धन्यवाद दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नरेंद्र भाई. हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं. आपके आने वाले वर्षों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं. 

इससे पहले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर पीएम ने रिपोस्ट करते हुए उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी थी. पीएम ने एक्स पर लिखा, 'आपको, सैम भाई और अंजना बेन, दीपावली और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रार्थना है कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा और स्वस्थ रहे.' 

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सैम पित्रोदा ने क्या कहा था पीएम मोदी को लेकर? 

सैम पित्रोदा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी उनके एक अच्छे गुजराती दोस्त हैं. मैं  एक इंसान के तौर पर उनकी इज्जत करता हूं. मैं और मेरी पत्नी उनसे मिल चुके हैं. वह पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे, दयालु, प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले रहे हैं. बेशक, वह एक अच्छे वक्ता हैं.'

उन्होंने कहा, 'वह बहुत मेहनती हैं. हम एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं. हमारे बीच कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है. मेरे पास एक गुजराती नेता के तौर पर उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है. वह मेरे दोस्त, एक शुभचिंतक हैं. वह मेरे प्रति हमेशा गर्मजोशी भरा स्वभाव रखते हैं. हमारे बीच कोई विवाद नहीं है. मैं उनकी प्रशंसा करता हूं. आप जानते हैं, मैं कई बार उनके घर गया हूं.'   

पित्रोदा ने कहा, 'लेकिन उनके दुनिया को देखने के नजरिए को लेकर मेरी उनसे समस्या है. उनकी विचारधारा से मुझे समस्या है. यह अलग विषय है. यह किसी व्यक्तिगत इंसान के खिलाफ नहीं है. यह एक विचार के खिलाफ है. ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं. मैं मिस्टर मोदी से असहमत हो सकता हूं और मैं उनके साथ डिनर भी कर सकता हूं और हंस भी सकता हूं. मैं जानता हूं. मुझे कोई समस्या नहीं है.' 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 12 Nov 2026 10:43 PM (IST)
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