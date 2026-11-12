PM मोदी ने दी दिवाली की शुभकामनाएं तो सैम पित्रोदा ने कहा, 'थैंक्यू नरेंद्र भाई...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई सैम पित्रोदा को दिवाली की शुभकामनाओं पर अब उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए धन्यवाद दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नरेंद्र भाई. हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं. आपके आने वाले वर्षों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं.

इससे पहले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर पीएम ने रिपोस्ट करते हुए उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी थी. पीएम ने एक्स पर लिखा, 'आपको, सैम भाई और अंजना बेन, दीपावली और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रार्थना है कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा और स्वस्थ रहे.'

Thank you very much for the greetings Narendra Bhai. We reciprocate the same and wish you healthy years ahead. Sam and Anjana @narendramodi — Sam Pitroda (@sampitroda) November 12, 2026

सैम पित्रोदा ने क्या कहा था पीएम मोदी को लेकर?

सैम पित्रोदा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी उनके एक अच्छे गुजराती दोस्त हैं. मैं एक इंसान के तौर पर उनकी इज्जत करता हूं. मैं और मेरी पत्नी उनसे मिल चुके हैं. वह पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छे, दयालु, प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले रहे हैं. बेशक, वह एक अच्छे वक्ता हैं.'

उन्होंने कहा, 'वह बहुत मेहनती हैं. हम एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं. हमारे बीच कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है. मेरे पास एक गुजराती नेता के तौर पर उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है. वह मेरे दोस्त, एक शुभचिंतक हैं. वह मेरे प्रति हमेशा गर्मजोशी भरा स्वभाव रखते हैं. हमारे बीच कोई विवाद नहीं है. मैं उनकी प्रशंसा करता हूं. आप जानते हैं, मैं कई बार उनके घर गया हूं.'

Watch: On Prime Minister Narendra Modi, Indian Overseas Congress chief Sam Pitroda says, "He is a Gujarati friend. I respect him as a person. My wife and I have met him. He has been very warm, kind, loving and caring at a personal level. Of course, he is a good orator and hard-working, and we get along well. We have no personal issues. I have nothing against Mr. Modi as a Gujarati leader, friend or well-wisher. He has been very warm towards me, and I appreciate that. Similarly, I have been to his house in Gujarat several times..." — IANS (@ians_india) November 12, 2026

पित्रोदा ने कहा, 'लेकिन उनके दुनिया को देखने के नजरिए को लेकर मेरी उनसे समस्या है. उनकी विचारधारा से मुझे समस्या है. यह अलग विषय है. यह किसी व्यक्तिगत इंसान के खिलाफ नहीं है. यह एक विचार के खिलाफ है. ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं. मैं मिस्टर मोदी से असहमत हो सकता हूं और मैं उनके साथ डिनर भी कर सकता हूं और हंस भी सकता हूं. मैं जानता हूं. मुझे कोई समस्या नहीं है.'