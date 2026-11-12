तमिलनाडु की कानून व्यवस्था को लेकर मांगी गई रिपोर्ट, कांग्रेस बोली- अमित शाह का कदम खतरनाक

तमिलनाडु में दीपावली के त्योहार के दौरान हुई सिलेसिलेवार हत्याओं के बाद राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिस पर सत्तारूढ़ TVK की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है और निंदा की है. तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के जरिए रिपोर्ट मांगी है, जो निंदनीय है. इससे पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी.

उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कदम बहुत खतरनाक है. गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चुनी हुई सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं. इस तरह की कार्रवाई न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक है.’

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों संग की बैठक

Pudukkottai | Tamil Nadu Congress president Manickam Tagore says, "It is condemnable that the Union Home Ministry had sought a report through the Governor. Such an action had not taken place in the past and the move by Union Home Minister Amit Shah is dangerous. Home Minister Amit Shah is indulging in politics to exert pressure on a government elected by the people; such actions are neither democratic nor constitutional..." — ANI (@ANI) November 12, 2026

दरअसल, राज्य में त्योहार के आसपास हुई सिलसिलेवार हत्याओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तलब की. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, जिनके पास गृह विभाग का प्रभार भी है, ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

सिलसिलेवार हत्याओं के बाद पुलिस ने 443 लोगों को पकड़ा

राज्य में हुई हत्याओं के पीछे आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी और गैंग से जुड़ी हिंसा जैसे कारण सामने आए हैं. इनमें कई मामलों में युवा शामिल थे. वहीं, कुछ हत्याएं पटाखे फोड़ने को लेकर हुए अचानक विवाद और नशे की हालत में हुई झड़पों की वजह से भी हुई. दिवाली के आसपास 11 से 17 हत्याओं के मामले दर्ज किए जाने के बाद विपक्ष ने सीएम विजय की टीवीके सरकार को निशाने पर लिया है. दिवाली के दिन हुई हत्याओं के बाद राज्य की पुलिस ने दो दिनों में विशेष अभियान चलाकर अब तक 443 लोगों को गिरफ्तार किया है.

BJP ने सीएम विजय पर लगाया आरोप

राजधानी चेन्नई के आरए पुरम इलाके में दिनदहाड़े हुई हत्या का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया. पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं.

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