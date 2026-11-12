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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु की कानून व्यवस्था को लेकर मांगी गई रिपोर्ट, कांग्रेस बोली- अमित शाह का कदम खतरनाक

तमिलनाडु की कानून व्यवस्था को लेकर मांगी गई रिपोर्ट, कांग्रेस बोली- अमित शाह का कदम खतरनाक

तमिलनाडु के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कहा कि अमित शाह का यह कदम बहुत खतरनाक है. गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चुनी हुई सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Nov 2026 10:44 PM (IST)
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तमिलनाडु में दीपावली के त्योहार के दौरान हुई सिलेसिलेवार हत्याओं के बाद राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिस पर सत्तारूढ़ TVK की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है और निंदा की है. तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के जरिए रिपोर्ट मांगी है, जो निंदनीय है. इससे पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी.

उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कदम बहुत खतरनाक है. गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चुनी हुई सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं. इस तरह की कार्रवाई न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक है.’

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मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों संग की बैठक 

दरअसल, राज्य में त्योहार के आसपास हुई सिलसिलेवार हत्याओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तलब की. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, जिनके पास गृह विभाग का प्रभार भी है, ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

सिलसिलेवार हत्याओं के बाद पुलिस ने 443 लोगों को पकड़ा

राज्य में हुई हत्याओं के पीछे आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी और गैंग से जुड़ी हिंसा जैसे कारण सामने आए हैं. इनमें कई मामलों में युवा शामिल थे. वहीं, कुछ हत्याएं पटाखे फोड़ने को लेकर हुए अचानक विवाद और नशे की हालत में हुई झड़पों की वजह से भी हुई. दिवाली के आसपास 11 से 17 हत्याओं के मामले दर्ज किए जाने के बाद विपक्ष ने सीएम विजय की टीवीके सरकार को निशाने पर लिया है. दिवाली के दिन हुई हत्याओं के बाद राज्य की पुलिस ने दो दिनों में विशेष अभियान चलाकर अब तक 443 लोगों को गिरफ्तार किया है.

BJP ने सीएम विजय पर लगाया आरोप

राजधानी चेन्नई के आरए पुरम इलाके में दिनदहाड़े हुई हत्या का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया. पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं. 

यह भी पढ़ेंः 'कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी जेब से निकालते हैं', PM मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 12 Nov 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu BJP CM Vijay CONGRESS AMIT SHAH
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