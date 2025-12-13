हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में जीती BJP, भगवा ने ढहा दिया 40 साल पुराना लेफ्ट का किला, PM मोदी ने दी बधाई

तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में जीती BJP, भगवा ने ढहा दिया 40 साल पुराना लेफ्ट का किला, PM मोदी ने दी बधाई

PM Modi on Kerala Win: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए राज्य का लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है और उन्हें बधाई भी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Dec 2025 04:30 PM (IST)
केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. बीजेपी ने चार दशकों से तक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का किला रहे तिरुवनंतपुरम में भगवा फहरा दिया है. केरल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इस प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है. बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है.

PM मोदी ने केरल के लोगों का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (13 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर तिरुवनंतपुरम के लोगों का चुनाव में जीत दिलाने के लिए धन्यवाद किया है. उन्होंने कहा, “केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने वाले मैं राज्य के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं. केरल अब UDF और LDF से ऊब चुका है. राज्य के लोग अब एनडीए को ही एकमात्र ऐसा विकल्प मानते हैं, जो सुशासन दे सकता है और सभी के लिए अवसरों से भरपूर विकसित केरलम का निर्माण कर सकता है.”

 

Published at : 13 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Kerala Thiruvananthapuram BJP PM Modi
