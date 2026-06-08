राज्यसभा सांसद और टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद शुखेंदु शेखर रॉय ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. राय ने आरजी कर हत्याकांड और रेप की घटना पर कहा, 'सत्ता का नशा टीएमसी के सिर पर इस कदर चढ़ गया था कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें छू भी नहीं सकता.'

'वे जमीनी हकीकत से कट चुके थे'

रॉय ने कहा, 'बंगाल के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है. मतदान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. पार्टी ने इस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया. पिछले पंद्रह वर्षों में सत्ता में रहे मंत्री, पंचायत नेता, पार्षद, महापौर आदि पहुंच से बाहर हो गए. उनसे संपर्क करना भी मुश्किल हो गया था. वे जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुके थे. हमारे पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून-पसीने से संगठन को मजबूत किया, वाम मोर्चे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें दरकिनार कर दिया गया और बिचौलिए, चोर, डाकू और बलात्कारी सामने आ गए और करोड़ों की लूट की गई.'

#WATCH | Delhi | After resigning from his post as a Rajya Sabha MP and from the primary membership of AITC, Sukhendu Sekhar Ray says on the RG Kar murder and rape incident, "Power had gone to their (TMC) heads to such an extent that they believed no one in the world could touch… https://t.co/0R7TZPpqFS pic.twitter.com/D2KT4DJlbr — ANI (@ANI) June 8, 2026

सरकार से की जांच की मांग

उन्होंने कहा, 'मैं नई सरकार से मांग करता हूं कि वे पिछले पांच वर्षों में बंगाल के हर अस्पताल द्वारा की गई खरीद की जांच करें. एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए. हमारे देश में बलात्कार और हत्या की घटनाएं लगातार घट रही हैं. समाज में इससे जघन्य अपराध और कुछ नहीं हो सकता. आर.जी. कर कांड का असर सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहा. आर.जी. कर कांड होते ही जनता सड़कों पर उतर आई. वे लोग जो जीवन में कभी किसी जुलूस या जनसभा में शामिल नहीं हुए थे और जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था वे भी पूरी रात सड़कों पर रहे.'

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रॉय के मुताबिक, 'आर जी कर केस को लेकर उस समय नेताओं और प्रशासकों ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की. सत्ता उनके सिर पर इस कदर चढ़ गई थी कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें छू नहीं सकता, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें सत्ता में पहुंचाया, उन्हीं ने अब उन्हें नीचे गिरा दिया है. हर किसी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए. मंत्रियों, पंचायत नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं या अंतरराष्ट्रीय नेताओं की जांच होनी चाहिए. सबकी जांच होनी चाहिए.'

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