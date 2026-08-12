तेलंगाना में दोहरे हत्याकांड की आशंका, सूर्यपेट हाईवे के पास जोड़े का शव बरामद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हत्या के कारणों की पुलिस कर रही है गहन जांच।

तेलंगाना में सूर्यपेट-खम्मम हाईवे पर मोथे मंडल सेंटर के पास बुधवार (12 अगस्त, 2026) को एक शादीशुदा जोड़े के शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान भुक्या थांडा के नागुल और बूबा के तौर पर हुई है. शवों को वहां फेंके जाने के कारण पुलिस को हत्या का शक है. शव मिलने पर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए डॉग स्क्वॉड और क्लूज टीम को लगाया गया. मृतकों की पहचान भुक्या थांडा के निवासियों के तौर पर हुई है. हालांकि, उस इलाके से उनके रिश्ते की असल वजह अभी साफ नहीं है, जहां शव मिले थे.

पुलिस ने मौत की वजह या हथियार मिलने की नहीं दी जानकारी

शव सूर्यपेट-खम्मम हाईवे से लगभग आधा किलोमीटर दूर मोथे मंडल सेंटर के पास मिले, जिससे शक पैदा होता है कि जोड़े की हत्या कहीं और की गई होगी और उनके शवों को यहां फेंक दिया गया होगा. शुरुआती जांच से पता चलता है कि शवों को यहां फेंकने से पहले ही जोड़े की हत्या कर दी गई थी, हालांकि पुलिस ने मौत की वजह या घटनास्थल से कोई हथियार मिलने के बारे में जानकारी नहीं दी है. इस घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है और वे इलाके में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं.

घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए पुलिस ने बनाई कई टीमें

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है. हत्या तक की घटनाओं का क्रम पता लगाने के लिए खास टीमें बनाई गई हैं. क्लूज टीम और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए, जबकि अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि क्या आसपास के किसी CCTV कैमरे में कोई संदिग्ध गतिविधि कैद हुई है. अधिकारियों ने अभी यह नहीं बताया है कि किसी संदिग्ध की पहचान हुई है या नहीं या जोड़े का कोई ज्ञात दुश्मन था या नहीं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.

हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या हत्याओं का संबंध किसी पुराने विवाद या जमीन से जुड़े झगड़ों से है, जो सूर्यपेट जिले में हिंसक अपराधों की आम वजह रहे हैं. जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है और पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो वे दें, जिससे केस सुलझाने में मदद मिल सके.

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