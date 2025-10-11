हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे होगा क्राउड मैनेजमेंट? दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे होगा क्राउड मैनेजमेंट? दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नया यात्री सुविधा केंद्र शुरू किया. यह केंद्र भीड़ प्रबंधन और बिना आरक्षण वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब यात्रियों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनने जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार (11 अक्टूबर 2025) को स्टेशन पर एक स्थायी यात्री सुविधा केंद्र (Passenger Facilitation Centre) का उद्घाटन किया. इसका उद्देश्य है यात्रियों को आरामदायक स्थान प्रदान करना, खासकर उन लोगों को जो बिना आरक्षण (Unreserved) यात्रा करते हैं और प्लेटफॉर्म पर भीड़ में फंस जाते हैं.

रेल मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली स्टेशन पर हमेशा भीड़ रहती है और कभी-कभी अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. इसे देखते हुए दो साल पहले एक अस्थायी होल्डिंग एरिया के साथ प्रयोग किया गया था. उस प्रयोग से आने वाले यात्रियों को काफी लाभ हुआ. अब यह स्थायी सुविधा स्थापित की गई है ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके.”

यात्रियों के लिए सुविधाओं का नया अनुभव

नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचते ही एक स्वागत योग्य वातावरण (Welcoming Environment) मिलेगा. यहां बैठने के लिए बड़ा वेटिंग एरिया, पर्याप्त संख्या में शौचालय और टिकट काउंटरों का नया लेआउट तैयार किया गया है. रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशन के अंदर मौजूद पुराने टिकट काउंटरों को अब इस नए यात्री सुविधा केंद्र में स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को कम किया जा सके. यह सुविधा यात्रियों को ट्रेन के आगमन से पहले प्रतीक्षा करने, आराम करने और जरूरी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी.

देश के 76 स्टेशनों पर लागू होगा नया मॉडल

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह केवल नई दिल्ली स्टेशन तक सीमित नहीं रहेगा. देश भर के 76 प्रमुख स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भीड़ न झेलनी पड़े. इस व्यवस्था को एक नए स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.” उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों छठ पूजा और दीवाली के दौरान इस व्यवस्था का मैदानी परीक्षण (On-ground Testing) किया जाएगा. इन त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ होती है, ऐसे में यह सुविधा भीड़ नियंत्रण के लिए एक प्रभावी समाधान साबित हो सकती है.

Published at : 11 Oct 2025 01:35 PM (IST)
इंडिया
दिल्ली NCR
क्रिकेट
इंडिया
