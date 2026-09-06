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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वरना न्याय मिलने तक ये...', महाराष्ट्र में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल की सरकार को चेतावनी

'वरना न्याय मिलने तक ये...', महाराष्ट्र में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल की सरकार को चेतावनी

महाराष्ट्र में MPSC परीक्षाओं के पैटर्न में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है. राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा सरकार पर एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Sep 2026 12:18 PM (IST)
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महाराष्ट्र में लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं के पैटर्न में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. यह नाराजगी सिर्फ किसी एक परीक्षा या भर्ती को लेकर नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम से टूटे भरोसे का नतीजा है.

राहुल गांधी ने एक्स पर सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, भाजपा सरकार से छात्र परेशान हैं. उन्होंने पेपर लीक, भर्तियां रुके होने, शिक्षा की बढ़ती लागत, हॉस्टल की खराब व्यवस्था, खराब गुणवत्ता वाले भोजन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) में धोखाधड़ी जैसे मुद्दों का जिक्र किया.

उन्होंने आगे कहा कि अब MPSC जैसी संवैधानिक संस्था पर कब्जा कर उसकी विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाया गया है.

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के सफल भविष्य से जुड़ी उनकी हर मांग जायज है. सरकार को छात्रों की आवाज सुनकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्याय मिलने तक छात्रों की आवाज और तेज होती जाएगी.

चार सितंबर को बारिश में भी छात्रों का प्रदर्शन

अपने अधिकारों की मांग को लेकर चार सितंबर को बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे. बारिश के बीच भी छात्रों ने अपना विरोध जारी रखा. प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर ‘आक्रोश मोर्चा’ निकाला.

इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान कलेक्टर कार्यालय का पूरा परिसर छात्रों और युवाओं के जोरदार नारों से गूंज उठा. 

नासिक में आदिवासी छात्रों का आंदोलन जारी

इधर, महाराष्ट्र के सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों की बदहाल स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों की मौत के मुद्दे को लेकर नासिक में आदिवासी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है.

नासिक के ईदगाह मैदान में 100 से अधिक आदिवासी छात्र आंदोलन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी आश्रम स्कूलों की व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा और उनकी मौत से जुड़े मामलों को लेकर सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़िएः कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 12:18 PM (IST)
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Student Protest RAHUL GANDHI MAHARASHTRA
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