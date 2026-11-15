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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल: शुभेंदु सरकार में 5वां एनकाउंटर, पुलिस पर गोली चलाने वाला हिस्ट्रीशीटर ढेर

बंगाल: शुभेंदु सरकार में 5वां एनकाउंटर, पुलिस पर गोली चलाने वाला हिस्ट्रीशीटर ढेर

बीरभूम जिले में एक हिस्ट्रीशीटर को एनकाउंटर में मार गिराया. मृतक आरोपी रतन शेख जमानत पर रिहा हुआ था. जब पुलिस उसे वापस अरेस्ट करने पहुंची तो उसने पुलिस पर गोली चला दी. इसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Nov 2026 08:40 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में रविवार दोपहर को बीरभूम जिले में एक हिस्ट्रीशीटर को मुठभेड़ में मार गिराया है. मृतक की पहचान रतन शेख के तौर पर हुई है. पुलिस ने इस घटना की पुष्टी की है. जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी को पुलिस अरेस्ट करने पहुंची थी, लेकिन तभी उसने कथित तौर पर गोली चला दी थी. इससे एक कांस्टेबल घायल हो गया था. शेख पर करीबन 36 केस दर्ज हैं.  

पीटीआई न्यूज एजेंसी को एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि रतन शेख तब मारा गया, जब वह उसी जिले के नानूर में एक ईंट के भट्टे पर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था. उसी दौरान उसने पुलिस पर गोलीबारी की. बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अब तक पिछले छ महीने में पांचवी मुठभेड़ है.

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13 नवंबर को कॉन्सटेबल पर चलाई थी गोलियां

13 नवबर को शांतिनिकेतन थाने के अंतर्गत लाइक बाजार में कांस्टेबल विश्वजीत दास पर कथित तौर पर गोली चलाई थी. इससे उनके पैर में चोट आई थी. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाता है, तो क्या पुलिस उसे मिठाई खिलाए? उन्होंने कहा कि अपराधियों की राज्य में कोई जगह नहीं है. 

पुलिस ने यह ऑपरेशन मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाया था. वह शनिवार को बर्दवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घायल कांस्टेबल बिस्वजीत दास से मिलने गए थे. एक अन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि रविवार को पुलिस ने शेख को खोज निकाला. उससे पूछताछ की. ताकि, उस पिस्तौल का पता चल सके, जिसका इस्तेमाल उसने पुलिस पर किया था. वह पुलिस को नानूर ले गया. जहां पुल के पास रखी पिस्तौल से ही उसने फायरिंग शुरू कर दी.

अधिकारियों का कहना है कि गोलियां पुलिस की गाड़ी पर लगीं. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इसमें शेख को गोली लग गई. बोलपुर अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर्स ने शेख को मृत घोषित कर दिया. उसके शव को मर्चुरी में भेज दिया गया. 

यह आत्मरक्षा-शांति के लिए: शरद्वत मुखर्जी

पुलिस की इस पूरी कार्रवाई पर राज्य मंत्री शरद्वत मुखर्जी ने कहा है कि पुलिस को एक हथियार मिला है. यह कदम आत्मरक्षा और शांति रखने के लिए है. पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है. यह एक मजबूत प्रशासन है. बंगाल पुलिस के साथ खिलवाड़ न करें. यह उम्मीद न रखें कि बंगाल पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी. मुझे लगता है कि पुलिस की तारीफ होना चाहिए. उन्होंने जो किया,  वो बिल्कुल सही है. यह व्यक्ति इससे बेहतर का हकदार नहीं था.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 15 Nov 2026 08:40 PM (IST)
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