'भारत का अपमान होने पर कौन हंसता है?' इटैलियन नेता के 'वोट चोर' के नारे पर BJP ने राहुल को घेरा

हैदराबाद में कांग्रेस के भारत समिट 2026 को लेकर इटली नेता जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधने से चूक नहीं रही है. इटली के नेता ने 'वोट-चोर-गद्दी-छोड़' का नारा लगाया था. इसके बाद रविवार को किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या आपने कभी किसी को तब हंसते हुए देखा, जब कोई विदेशी भारत का अपमान करता हो? मैं यह नहीं पूछ रहा कि कौन सा भारतीय विदेश जाकर भारत का अपमान करता है.

भारत समिट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें इटली के नेता जियाकोमो नारा लगाते नजर आ रहे हैं. इस पर राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हंसते हैं. ताली बजाते नजर आते हैं. यह नारा भारत में जारी

Have you ever seen anyone laughing when India is insulted by a foreigner? I'm not asking about which Indian goes abroad to insult India.

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 15, 2026 type="interlinkingkeywords">एसआईआर और चुनावी धांधली के मुद्दे को लेकर विरोध में लगाया गया.

भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा: जियाकोमो

इससे पहले फिलिबेक ने भारत सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप मढ़ा. साथ ही कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन भी जाहिर किया. एएनआई से बातचीत करते हुए फिलिबेक ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सामने मौजूदा चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स महत्वपूर्ण है. भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है. हमें इसकी रक्षा करना चाहिए. इसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना है.

अन्य बीजेपी नेताओं ने और क्या कहा?

इधर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इटली के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों और जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बन गए हैं. वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी मदद से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. वे पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को जुटाने की कोशिश में जुटे हैं. वह भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं. देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी दखल देना चाहते हैं. राहुल अब विपक्ष के नेता नहीं रहे. वह विदेशी ताकतों की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहे हैं. कांग्रेस भारत विरोधी है.

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसी भी विदेशी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. कांग्रेस अब दुनियाभर में ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है. उनकी टिप्पणियां बेहद आपत्तिजनक है. कांग्रेस को देश को देश खे भीतर लोग नहीं मिल रहे हैं. इसलिए अब वह विदेशियों के नारे लगवा रही है.

संजय राउत ने किया बचाव

वहीं, इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर मोदी इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट दे सकते हैं, तो एक इटली का राजनेत भी यहां आकर इस देश के बारे में बात कर सकता है. देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है. यूएन और मानवाधिकारों का मुद्दा है. न कि किसी विदेशी ताकत से जुड़ा मामला है.