दिल्ली में रविवार को कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से एक महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता नजर आए. इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त को आड़े हाथों लिया. उन्होंने अपने भाषण में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए.

राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है. सरकार के साथ मिलकर फैसला ले रहा है. इस दौरान राहुल ने कई चुनाव आयुक्तों का नाम लिया. उन्होंने कहा कि यह सब उसी लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें सत्य को दबाने की कोशिश की जा रही है.

आप भारत के CEC हैं: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी देने वाला बयान देते हुए नए कानून पर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा, "नया कानून कहता है कि चुनाव आयुक्त कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है. यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है."

उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो कानून को बदला जाएगा. चुनाव आयोग के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा. राहुल ने कहा, "आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं, नरेंद्र मोदी के नहीं."

राहुल गांधी का RSS पर निशाना

राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज देश में असली संघर्ष, सत्य और असत्य के बीच चल रहा है. मेरा भाषण पहले से तय था लेकिन रास्ते में जानकारी मिली कि अंडमान-निकोबार में मोहन भागवत ने बयान दिया है. उनका बयान सुनने के बाद मैंने पूरा भाषण बदल दिया. भारत की संस्कृति और सभी धर्मों की बुनियाद सत्य पर टिकी है.

राहुल ने सत्यम शिवम सुंदरम का हवाला देते हुए कहा कि सत्य सबसे बड़ा मूल्य है. लेकिन आरएसएस की सोच इससे उलट है. मोहन भागवत और आरएसएस की विचारधारा में सत्य की कोई अहमियत नहीं है. वहां सिर्फ ताकत और सत्ता को ही सबसे ऊपर रखा जाता है.

वोट चोरी पर गृहमंत्री अमित शाह को घेरा

राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा.उन्होंने कहा कि मेरे सवालों का उनके पास जवाब नहीं था. मैंने जो प्रेजेंटेशन में सवाल पूछे थे, सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था. इसलिए संसद में अमित शाह कांप रहे थे.

उन्होंने कहा कि आज देश में जो लड़ाई चल रही है, वह सत्ता बनाम सत्य की है. उनके पास सत्ता है, हमारे पास सत्य है. मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सत्य के साथ खड़े होकर हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस-बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इस लड़ाई में जुड़ रहे हैं. यही लोकतंत्र की असली ताकत है.