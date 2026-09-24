सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल

चुनाव आयोग पर हुए खुलासे के बाद से मचे बवाल पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधितक करते हुए कई सवाल पूछे हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी में चुनाव प्रभावित हुए. बीजेपी पर एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं होता. बीजेपी लगातार कैसे चुनाव जीत रही है.

राहुल ने कहा, 'कोई नेता ऐसे बयान नहीं दे सकता है, क्योंकि भारत में फंडामेंटल फोर्स मौजूद हैं. इंदिरा जी बांग्लादेश युद्ध जीतीं. अचानक एक साल के अदर उनके खिलाफ एंटी इनकंबेसी आ गई. ऐसा फिर होता चला गया. एक के बाद एक नेताओं के साथ, लेकिन ऐसा कभी मोदी जी, शाह या भाजपा के नेताओं के साथ नहीं हुआ. यह हम सबके लिए एक सवाल है. हम समझ सकते हैं कि कोई आदमी इतना पॉपुलर हो सकता है.'

LIVE: Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/fGqRz6JtQM — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2026

राहुल ने अपने बयान में आगे कहा कि बीजेपी पर सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं हो रहा है. बीजेपी कैसे हर चुनाव जीत जाती है. संविधान पर लगातार हमला किया जा रहा है. लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटों की हेराफेरी हुई है.

राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए पूछा, कि यह हमारे सामने एक सवाल है. हम समझ सकते हैं कि कोई आदमी पॉपुलर हो सकता है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि बीजेपी के समय एंटी इनकेंबेसी गायब हो जाती है. सत्ता विरोधी लहर हर जगह होती है. हम जवाबों की तलाश कर रहे थे, हमें मिल गया है.

उन्होंने कहा कि मताधिकार देश की नींव है. वोटर की रक्षा चुनाव आयोग करता है. इससे संविधान को पावर मिलती है, इससे कानून बनते हैं. कानून से हमारी संस्था विस्तार करती है, वोट खत्म करना, मतलब संविधान को खत्म करना है.

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