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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल

सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल

सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Sep 2026 05:37 PM (IST)
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चुनाव आयोग पर हुए खुलासे के बाद से मचे बवाल पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधितक करते हुए कई सवाल पूछे हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी में चुनाव प्रभावित हुए. बीजेपी पर एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं होता. बीजेपी लगातार कैसे चुनाव जीत रही है.

राहुल ने कहा, 'कोई नेता ऐसे बयान नहीं दे सकता है, क्योंकि भारत में फंडामेंटल फोर्स मौजूद हैं. इंदिरा जी बांग्लादेश युद्ध जीतीं. अचानक एक साल के अदर उनके खिलाफ एंटी इनकंबेसी आ गई. ऐसा फिर होता चला गया. एक के बाद एक नेताओं के साथ, लेकिन ऐसा कभी मोदी जी, शाह या भाजपा के नेताओं के साथ नहीं हुआ. यह हम सबके लिए एक सवाल है. हम समझ सकते हैं कि कोई आदमी इतना पॉपुलर हो सकता है.'

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राहुल ने अपने बयान में आगे कहा कि बीजेपी पर सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं हो रहा है. बीजेपी कैसे हर चुनाव जीत जाती है. संविधान पर लगातार हमला किया जा रहा है. लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटों की हेराफेरी हुई है. 

राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए पूछा, कि यह हमारे सामने एक सवाल है. हम समझ सकते हैं कि कोई आदमी पॉपुलर हो सकता है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि बीजेपी के समय एंटी इनकेंबेसी गायब हो जाती है. सत्ता विरोधी लहर हर जगह होती है. हम जवाबों की तलाश कर रहे थे, हमें मिल गया है. 

उन्होंने कहा कि मताधिकार देश की नींव है. वोटर की रक्षा चुनाव आयोग करता है. इससे संविधान को पावर मिलती है, इससे कानून बनते हैं. कानून से हमारी संस्था विस्तार करती है, वोट खत्म करना, मतलब संविधान को खत्म करना है. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 24 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
National News RAHUL GANDHI EC Row
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