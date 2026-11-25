केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी काशी तमिल संगमम 5.0 को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने बुधवार (25 नवंबर) को बताया कि यह कार्यक्रम 28 नवंबर से 12 दिसंबर आयोजित होगा. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार संगमम का विषय 'तिरुक्कुरल पयिलवोम–आइए तिरुक्कुरल सीखें' रखा गया है. अहम बात यह भी है कि कार्यक्रम को लेकर कई अहम घोषणाएं भी हुई हैं. तमिलनाडु से करीब 1,400 प्रतिनिधि वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या आएंगे.

कार्यक्रम को लेकर क्या-क्या हुई घोषणाएं

काशी तमिल संगमम का पांचवां संस्करण 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा.

तमिलनाडु से करीब 1,400 प्रतिनिधि वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या आएंगे.

देशभर के 1,000 उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे.

चयनित विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी.

तमिलनाडु के 50 शिक्षक वाराणसी आएंगे और स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों को तिरुक्कुरल की शिक्षाओं से परिचित कराएंगे.

छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम

देशभर के 1,000 उच्च शिक्षण संस्थानों से मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित छात्रों को तिरुक्कुरल पर अध्ययन और शोध करने का अवसर मिलेगा.

छात्रों को इंटर्नशिप/अध्ययन कार्यक्रम के लिए चयनित किया जाएगा.

तिरुक्कुरल पर 4 से 10 पन्नों का लेख या शोध नोट लिखना होगा.

अपने संस्थान में तिरुक्कुरल पर प्रेजेंटेशन देना होगा.

विद्यार्थियों के लिए Quiz प्रतियोगिता और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी.

पात्र चुनें हुए छात्रों को 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा.

यूपी के स्कूल-कॉलेजों में तिरुक्कुरल का प्रसार

तमिलनाडु के 50 शिक्षक वाराणसी आएंगे. वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर तिरुक्कुरल के बारे में विद्यार्थियों को बताएंगे. इसके तहत भाषण, संवाद, इंटरैक्टिव सेशन और क्विज जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि छात्र इस प्राचीन तमिल ग्रंथ की शिक्षाओं को समझ सकें.

तिरुक्कुरल क्या है?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री बताते हैं की तिरुक्कुरल तमिल भाषा का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें जीवन, नैतिकता, आचरण और प्रेम से जुड़ी शिक्षाएं दी गई हैं. इसमें 1,330 दोहे हैं और इसके तीन भाग हैं- अरम (सद्गुण), पोरुल (जीवन और धन व्यवस्था) और इनबम (प्रेम). इसका अनुवाद 25 भारतीय भाषाओं में किया गया है.

1,400 प्रतिनिधियों का वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या दौरा

तमिलनाडु से आने वाले प्रतिनिधियों को करीब 200 लोगों के सात समूहों में बांटा जाएगा. उनका आठ दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें यात्रा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां शामिल होंगी. प्रतिनिधि काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, बीएचयू, रामनगर किला, भारत माता मंदिर, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और अयोध्या के श्रीराम मंदिर का दौरा करेंगे. इसके साथ गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षणिक संवाद भी होंगे.

डिजिटल माध्यम से देशभर में पहुंच

तिरुक्कुरल की शिक्षाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल होगा. बहुभाषी ऐप, अनुवाद, ऑडियोबुक, एनिमेशन वीडियो और फिल्मों के जरिए तिरुक्कुरल को देशभर के लोगों तक पहुंचाने की योजना है.

आयोजन का उद्देश्य

काशी तमिल संगमम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषायी संबंधों को मजबूत करना है. पांचवें संस्करण में तिरुक्कुरल के जरिए विद्यार्थियों, युवाओं और देशभर के शिक्षण संस्थानों को भारतीय ज्ञान और साहित्यिक परंपरा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

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