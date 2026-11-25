उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं. समाजवादी पार्टी ने तो अपनी पहली सूची में पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है. इस बीच, एलजेपी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान भी यूपी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं. जब उनसे पूछा गया कि यूपी चुनाव में वे बीजेपी से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं हैं कि एक तरफ बातचीत चल रही हो और दूसरी तरफ वे प्रत्याशियों का ऐलान कर दें.

चिराग ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सीटों को लेकर उनकी कुछ इच्छाएं जरूर हैं, लेकिन वे इन्हें गठबंधन के दलों के सामने रखेंगे. उन्होंने कहा कि सीटों और प्रत्याशियों को लेकर सब कुछ तय है. जैसे ही गठबंधन के बीच चर्चा होगी, उन्हें बता दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे तभी गठबंधन में हिस्सा लेंगे, जब सभी सहयोगी दलों को लगेगा कि उनके शामिल होने से फायदा होगा. अन्यथा, वे उस गठबंधन का हिस्सा क्यों बनेंगे?

यूपी चुनाव लड़ने को तैयार चिराग

चिराग ने कहा कि हाल ही में सीएम योगी की माताजी का निधन हुआ है. ऐसे में उनके मन में यह भावना है कि योगी इस समय उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिससे वे अपने पिता को खोने के बाद गुजरे थे. उन्होंने कहा कि एलजेपी-आर का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के साथ है. बिहार में भी उनकी पार्टी मजबूत एनडीए का हिस्सा है.

उन्होंने कहा कि झारखंड में भी उनकी पार्टी का एक विधायक है, हालांकि नागालैंड में एनडीए के साथ गठबंधन नहीं हो पाया. वहां एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और आज उनकी पार्टी के दो विधायक हैं.

चिराग ने कहा कि वे अपनी पार्टी को इतनी मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं. हालांकि, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि गठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है.

पार्टी के विस्तार की सोच

चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार हो. उन्होंने कहा कि 2020 में वे किसी वैकल्पिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बने और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बिहार में अकेले चुनाव लड़े. उन्होंने कहा कि अगर वे समर्पण की भावना से बैठे रहेंगे, तो पार्टी का विस्तार कैसे होगा?

उन्होंने कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सांसद वाली पार्टी को पांच विधानसभा सीटें दे दी जाएं, लेकिन उनकी पार्टी को ऐसा मौका दिया गया था. इसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 29 सीटें दी गईं. चिराग ने आगे कहा कि गठबंधन में आपको तभी रखा जाएगा, जब उसे आपकी जरूरत महसूस होगी.