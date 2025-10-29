कनाडा के सरी शहर में पंजाब मूल के बड़े कारोबारी दर्शन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात उनके घर के बाहर हुई, जब वे अपने निवास से बाहर निकले थे. दर्शन सिंह कपड़ा रीसाइक्लिंग (textile recycling) के कारोबार से जुड़े थे और उनकी फैक्ट्री में सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे.

कनाडा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिरौती (extortion) का एंगल भी खंगाला जा रहा है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दर्शन सिंह को पिछले कुछ समय से फिरौती की धमकियां मिल रही थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था.

पंजाब के लुधियाना जिले के रहने वाले थे दर्शन सिंह

दर्शन सिंह मूल रूप से पंजाब के लुधियाना जिले के पास दोराहा इलाके के रहने वाले थे और कई साल पहले कनाडा शिफ्ट हुए थे. वहां उन्होंने अपने मेहनत और कारोबार के दम पर एक बड़ा नाम बनाया. भारतीय मूल के समुदाय में वे काफी सम्मानित थे और समाजसेवा व दान के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे.

कनाडा पुलिस का किसी गैंगस्टर की भूमिका से इनकार

हालांकि, कनाडा पुलिस ने हत्या के पीछे किसी गैंगस्टर या एक्सटॉर्शन गिरोह की भूमिका से फिलहाल इनकार किया है. पुलिस का कहना है कि परिवार ने भी इस दिशा में कोई संदेह जाहिर नहीं किया है. जांच एजेंसी का मानना है कि हत्या के पीछे किसी पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद की संभावना हो सकती है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े अपराधी गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में गैंग ने दावा किया कि उन्होंने दर्शन सिंह से उनके बड़े कारोबार के बदले धनराशि की मांग की थी, लेकिन जब दर्शन सिंह ने पैसे देने से इनकार कर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो गैंग ने यह कदम उठाया.





