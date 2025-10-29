भारत और चीन ने एक बार फिर सीमा विवाद पर बातचीत की है. बुधवार को चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पश्चिमी सीमा क्षेत्र में नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर खुली और गहरी बातचीत हुई. मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्ष अब सैन्य और कूटनीतिक रास्तों से संवाद जारी रखेंगे.

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बैठक पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन के रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है. 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. इस साल दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने के कई कदम उठाए हैं.

भारत और चीन के बीच फिर शुरू हुई उड़ानें

हाल ही में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हुईं. इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता से ग्वांगझू के लिए फ्लाइट इस दिशा में पहला कदम रही. दोनों देशों ने इसे संबंधों में बड़ी उपलब्धि बताया.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी SCO सम्मेलन में लिया था हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में हिस्सा लिया था. यह उनकी कई सालों बाद चीन यात्रा थी. इस दौरान पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की.

मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने की थी ये अपील

मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने भारत-चीन संबंधों को ड्रैगन और हाथी के साथ आने का उदाहरण बताते हुए दोनों देशों से आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाने की अपील की. यह बातचीत दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और एशिया में स्थिरता लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

