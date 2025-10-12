हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

Priyanka Gandhi on Anandu Aji Case: कांग्रेस महासचिव और केंद्रीय नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने 24 वर्षीय युवक अनंदु अजी की आत्महत्या के मामले में आरएसएस पर गंभीर यौन शोषण के आरोपों की पूरी तरह से जांच कराने की मांग की है. प्रियंका गांधी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अजी ने अपनी आत्महत्या संदेश में बताया कि उन्हें कई बार आरएसएस के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा.

प्रियंका गांधी ने कहा कि अजी अकेले पीड़ित नहीं थे और आरएसएस शिविरों में व्यापक रूप से यौन शोषण हो रहा है. उन्होंने कहा कि यदि ये आरोप सत्य हैं तो यह भयावह है, क्योंकि पूरे भारत में लाखों युवा और किशोर इन शिविरों में भाग लेते हैं. उन्होंने आरएसएस नेतृत्व से अपील की कि वे तत्काल कार्रवाई करें और पूरी सच्चाई सामने लाएं.

प्रियंका गांधी ने कही ये बात

प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि लड़कों का यौन शोषण भी लड़कियों के शोषण के समान गंभीर अपराध है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अत्यंत निंदनीय अपराधों के प्रति मौन का सिलसिला तोड़ा जाना चाहिए.

मामले ने लिया राजनीतिक रंग

अनंदु अजी की आत्महत्या के बाद यह मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया है. डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के राज्य सचिव वी.के. सनोज ने इस मामले को राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया और आरोप लगाया कि यह स्वैच्छिक संगठन युवक की आत्महत्या में शामिल था.

वी.के. सनोज ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अजी ने अपने अनुभव साझा किए थे, जिनमें यौन शोषण, शारीरिक हमले और अपने साथियों व वरिष्ठ सदस्यों द्वारा डराने धमकाने की घटनाएं शामिल थीं. अनंदु अजी इस संगठन के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने इसकी सदस्यता 14 वर्ष की उम्र से ली थी.

Published at : 12 Oct 2025 10:12 PM (IST)
