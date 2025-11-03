हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अपमान मंत्रालय बना लें पीएम मोदी, बार-बार विपक्ष पर लगाते हैं आरोप', चुनावी सभा में प्रियंका गांधी का BJP पर तंज

'अपमान मंत्रालय बना लें पीएम मोदी, बार-बार विपक्ष पर लगाते हैं आरोप', चुनावी सभा में प्रियंका गांधी का BJP पर तंज

Bihar Election 2025: प्रियंका गांधी ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार से 10 हजार रुपये ले लें, लेकिन एनडीए को वोट कतई न दें. उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी बिहा को चला रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सहरसा और लखीसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित करते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने सोमवार (3 नवंबर 2025) को कहा, "पीएम मोदी को अलग से एक अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए ताकि वह विपक्ष पर बार-बार अपमान का आरोप लगाने में जो समय बर्बाद करते हैं, वह न करें."

बिहार को पीएम मोदी चला रहे: प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार से 10 हजार रुपये ले लें, लेकिन एनडीए को वोट कतई न दें क्योंकि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है और यह 10 हजार रुपया राजनीतिक घूस है. प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बिहार में कोई डबल इंजन सरकार नहीं है, बल्कि सिंगल इंजन सरकार है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा अतीत की बात करते हैं. ये लोग हमेशा कहीं न कहीं से किसी के अपमान की बात निकाल लेते हैं. कर्नाटक में कहा कि विपक्ष ने कर्नाटक का अपमान किया. पश्चिम बंगाल में गए तो पश्चिम बंगाल के अपमान की बात की. बिहार में कह रहे हैं कि विपक्षी दल बिहार का अपमान कर रहे हैं.’’

'अपमान मंत्रालय बना लें पीएम मोदी'

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम अपमान मंत्रालय रखें ताकि उनका समय व्यर्थ न हो. वह बड़ी-बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि इसने गाली दी, उसने गाली दी, अपमान किया. वह खुद क्या सूची बनाएंगे, यह अपमान मंत्रालय बना देगा.’’ प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए, जिसका मतलब है कि इन लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए.

उन्होंने कहा, ‘‘वोट जनता को कई सारे अधिकार देता है और अगर यही चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा. वोट चोरी जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है.’’ कांग्रेस नेता ने बिहार सरकार की महिलाओं से संबंधित योजना का हवाला देते हुए कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव से हफ्ते भर पहले महिलाओं को 10 हजार रुपया देने की घोषणा करते हैं. ये 10 हजार रुपया 20 साल से कहां थे?’’

'आम लोगों को लोन नहीं होगा माफ'

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीयू की नीयत साफ नहीं है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘नरेंद्र मोदी ने सारे बड़े उद्योग अपने दोस्तों को दे दिए हैं. अडानी को एक रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिहार की जमीन दे दी गई, लेकिन आप वो जमीन लेने जाएंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा. वहीं आपका लोन कभी माफ भी नहीं होगा, लेकिन पीएम मोदी के दोस्तों के हजारों करोड़ों रुपए माफ हो जाते हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है. इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और भारी नुकसान झेलना पड़ता है. पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता था. इसमें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन आज कुछ नहीं मिलता.’’

अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार: प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने लखीसराय में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया, ‘‘जैसे आपकी (जनता) कोई सुनवाई नहीं है, उसी तरह नीतीश कुमार की केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है. बिहार में कोई डबल इंजन सरकार नहीं है, सिर्फ सिंगल इंजन सरकार है जिसे पीएम मोदी चला रहे हैं." उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में हैं.

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में दलितों, अति पिछड़े, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है. उन्होंने महागठबंधन के चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बनने पर इन पर पूरी तरह अमल किया जाएगा. कांग्रेस महासचिव ने समस्तीपुर के रोसा में एक रोड शो भी किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

Published at : 03 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi PM Modi Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
Advertisement

वीडियोज

BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
Results
ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget