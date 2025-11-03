बिहार के सहरसा और लखीसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित करते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने सोमवार (3 नवंबर 2025) को कहा, "पीएम मोदी को अलग से एक अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए ताकि वह विपक्ष पर बार-बार अपमान का आरोप लगाने में जो समय बर्बाद करते हैं, वह न करें."

बिहार को पीएम मोदी चला रहे: प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार से 10 हजार रुपये ले लें, लेकिन एनडीए को वोट कतई न दें क्योंकि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है और यह 10 हजार रुपया राजनीतिक घूस है. प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बिहार में कोई डबल इंजन सरकार नहीं है, बल्कि सिंगल इंजन सरकार है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा अतीत की बात करते हैं. ये लोग हमेशा कहीं न कहीं से किसी के अपमान की बात निकाल लेते हैं. कर्नाटक में कहा कि विपक्ष ने कर्नाटक का अपमान किया. पश्चिम बंगाल में गए तो पश्चिम बंगाल के अपमान की बात की. बिहार में कह रहे हैं कि विपक्षी दल बिहार का अपमान कर रहे हैं.’’

'अपमान मंत्रालय बना लें पीएम मोदी'

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम अपमान मंत्रालय रखें ताकि उनका समय व्यर्थ न हो. वह बड़ी-बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि इसने गाली दी, उसने गाली दी, अपमान किया. वह खुद क्या सूची बनाएंगे, यह अपमान मंत्रालय बना देगा.’’ प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए, जिसका मतलब है कि इन लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए.

उन्होंने कहा, ‘‘वोट जनता को कई सारे अधिकार देता है और अगर यही चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा. वोट चोरी जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है.’’ कांग्रेस नेता ने बिहार सरकार की महिलाओं से संबंधित योजना का हवाला देते हुए कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव से हफ्ते भर पहले महिलाओं को 10 हजार रुपया देने की घोषणा करते हैं. ये 10 हजार रुपया 20 साल से कहां थे?’’

'आम लोगों को लोन नहीं होगा माफ'

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीयू की नीयत साफ नहीं है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘नरेंद्र मोदी ने सारे बड़े उद्योग अपने दोस्तों को दे दिए हैं. अडानी को एक रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिहार की जमीन दे दी गई, लेकिन आप वो जमीन लेने जाएंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा. वहीं आपका लोन कभी माफ भी नहीं होगा, लेकिन पीएम मोदी के दोस्तों के हजारों करोड़ों रुपए माफ हो जाते हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है. इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और भारी नुकसान झेलना पड़ता है. पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता था. इसमें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन आज कुछ नहीं मिलता.’’

अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार: प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने लखीसराय में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया, ‘‘जैसे आपकी (जनता) कोई सुनवाई नहीं है, उसी तरह नीतीश कुमार की केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है. बिहार में कोई डबल इंजन सरकार नहीं है, सिर्फ सिंगल इंजन सरकार है जिसे पीएम मोदी चला रहे हैं." उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में हैं.

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में दलितों, अति पिछड़े, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है. उन्होंने महागठबंधन के चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बनने पर इन पर पूरी तरह अमल किया जाएगा. कांग्रेस महासचिव ने समस्तीपुर के रोसा में एक रोड शो भी किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.