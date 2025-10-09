बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. प्रशांत ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट में 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी मौका दिया है. उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में मुस्लिम मतदाओं का जिक्र किया था. प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर हुक्मरान जालिम हैं तो फिर पैंगबर साहब की बात पर गौर करो.

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पहली लिस्ट में छह मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. पार्टी ने बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, किशनंगज जिले की कोचाधामन सीट से अबु अफ्फान फारूकी और अमौर से अफरोज आलम को उम्मीदवार बनाया है. वहीं बैसी से मोहम्मद शहनवाज आलम, महिशी से शमीम अख्तर और दरभंगा रूरल से शोएब खान को टिकट दिया है.

Jan Suraaj releases a list of 51 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. pic.twitter.com/QnZcKr1kcg — ANI (@ANI) October 9, 2025

रोचक होगी कुर्सी की लड़ाई

बिहार चुनाव की लड़ाई इस बार काफी रोचक होगी. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ-साथ प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं. रोचक बात यह भी है कि तेजस्वी यादव बिहार को लेकर कई सर्वे हुए. इसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद के रूप में सामने आए. वहीं प्रशांत किशोर में भी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी.

दो चरणों में होगा बिहार चुनाव

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है. इस बार भी इलेक्शन दो चरणों में होगा. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी खास हिदायत

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ‘डीपफेक’ बनाने या सूचना को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सामग्री का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए. आयोग ने यह हिदायत उस वक्त दी है जब बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है और शुक्रवार को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है. बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.