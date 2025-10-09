हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत

प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत

Bihar Assembly Election: जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. प्रशांत किशोर ने 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 09 Oct 2025 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. प्रशांत ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट में 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी मौका दिया है. उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में मुस्लिम मतदाओं का जिक्र किया था. प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर हुक्मरान जालिम हैं तो फिर पैंगबर साहब की बात पर गौर करो.

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पहली लिस्ट में छह मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. पार्टी ने बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, किशनंगज जिले की कोचाधामन सीट से अबु अफ्फान फारूकी और अमौर से अफरोज आलम को उम्मीदवार बनाया है. वहीं बैसी से मोहम्मद शहनवाज आलम, महिशी से शमीम अख्तर और दरभंगा रूरल से शोएब खान को टिकट दिया है.

रोचक होगी कुर्सी की लड़ाई

बिहार चुनाव की लड़ाई इस बार काफी रोचक होगी. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ-साथ प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं. रोचक बात यह भी है कि तेजस्वी यादव बिहार को लेकर कई सर्वे हुए. इसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद के रूप में सामने आए. वहीं प्रशांत किशोर में भी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी. 

दो चरणों में होगा बिहार चुनाव

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है. इस बार भी इलेक्शन दो चरणों में होगा. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी खास हिदायत

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ‘डीपफेक’ बनाने या सूचना को तोड़-मरोड़कर पेश करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सामग्री का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए. आयोग ने यह हिदायत उस वक्त दी है जब बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है और शुक्रवार को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है. बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

Published at : 09 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Jan Suraj Breaking News Abp News PRASHANT KISHOR Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मस्जिद पर सुनवाई में जज ऐसा कह देते तो...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले पूर्व जज काटजू
'मस्जिद पर सुनवाई में जज ऐसा कह देते तो...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले पूर्व जज काटजू
बिहार
Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
Advertisement

वीडियोज

Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
26/11 Remarks: PM Modi का Congress पर तीखा हमला, 'Gandhi Vadra परिवार ने देश सुरक्षा से खिलवाड़ किया'
शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ
Private Jet Crash: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मस्जिद पर सुनवाई में जज ऐसा कह देते तो...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले पूर्व जज काटजू
'मस्जिद पर सुनवाई में जज ऐसा कह देते तो...', CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले पूर्व जज काटजू
बिहार
Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
ओटीटी
October 2025 OTT Release: अक्टूबर के पहले हफ्ते से दीवाली तक, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये बड़ी फिल्में, डेट नोट कर लें
अक्टूबर के पहले हफ्ते से दीवाली तक, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये बड़ी फिल्में, डेट नोट कर लें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Embed widget