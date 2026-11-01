'कनॉट प्लेस आइए, साथ चलते हैं', रामलीला मैदान की रैली से ऐन पहले राहुल गांधी का मैसेज

SIR के विरोध में इंडिया गठबंधन की रैली रामलीला मैदान में होने वाली है. रैली के लिए लोग मैदान में जुटने लगे हैं. रैली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सभी को साथ चलने की अपील की है. राहुल गांधी ने पोस्ट किया, दिल्ली, तैयार हो जाओ! वोट बचाओ, देश बचाओ.

राहुल गांधी ने रैली ने पहले पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, दिल्ली, तैयार हो जाओ! वोट बचाओ, देश बचाओ. कनॉट प्लेस आइए, साथ चलते हैं. या सीधे रामलीला मैदान में मिलते हैं-मगर, आना जरूर है. आज दोपहर 12 बजे.

दिल्ली, तैयार हो जाओ! वोट बचाओ, देश बचाओ। कनॉट प्लेस आइए, साथ चलते हैं। या सीधे रामलीला मैदान में मिलते हैं - मगर, आना ज़रूर है। आज | 🕛 दोपहर 12 बजे #ChaloDilli https://t.co/ZnBBFCETmz — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 1, 2026

शुरू हुआ मार्च

विपक्ष के नेताओं ने मिंटो रोड से मार्च शुरू कर दिया है. इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बसों में बैठकर रवाना हो गए हैं. राहुल गांधी ने पोस्ट शेयर करके रैली का मैप शेयर किया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि मार्च कनॉट प्लेस मिंटो रोड से शुरू होगा. उसके बाद अजमेरी गेट से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेंगे. रामलीला मैदान में विपक्ष के कई नेता संबोधित करने वाले हैं.

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