बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार (19 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि हाल ही में जो पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के नतीजे आए हैं, उनके परिणामों से साफ दिखाई देता है कि इसमें एक नहीं, बहुआयामी भ्रष्टाचार के आक्षेप और आरोप लगे हैं.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 4 नवंबर को परिणाम घोषित होता है, उसमें 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसमें 4 वर्ग हैं, एक नेताओं और मंत्रियों के परिवार से जुड़े लोग, दूसरा उन अधिकारियों के परिवार से जुड़े लोग, जो इस तथाकथित कट्टर ईमानदार सरकार के बहुत नजदीकी राजदार समझे जाते हैं और इसके साथ उन लोगों के परिवार से जुड़े लोग, जो भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हैं.

पंजाब में परीक्षाओं में बड़ा भ्रष्टाचार- बीजेपी

उन्होंने आगे कहा, "चौथी कैटेगरी के वो लोग हैं, जिन्होंने चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को कुछ पुष्पपत्र अर्पित किए हैं. समाचार भी आए हैं कि एक ही केंद्र से 24% प्रत्याशी सफल हो गए. यह अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है. चार परीक्षा केंद्रों के अलग-अलग कमरों में इस ढंग से अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जो मन में संदेह उत्पन्न करता है."

'AAP विधायकों के परिजनों का हुआ चयन'

सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह के पुत्र, कुछ विधायक और पार्षद के परिवार के लोग भी चयनित हुए हैं. आखिर वे इसकी जांच से क्यों बच रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई भ्रष्ट अधिकारी के पुत्र भी चयनित हुए हैं. इसके अलावा आम आदमी पार्टी को चंदा देने वालों के पुत्र भी चयनित हुए हैं. आज पूरा देश इस संयोग के यथार्थ को समझ रहा है.

सीबीआई जांच की मांग

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हम आज कांग्रेस से भी पूछना चाहते हैं जो छात्रों की गूंज करते हैं, लेकिन इस पर उन्होंने भी चूं तक नहीं बोला है और जो छात्रों के हितों की बात करते है उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस पर सफाई दे. सुधांशु त्रिवेदी ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है.

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