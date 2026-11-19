पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश एक सख्त और प्रभावशाली नेता के रूप में जानता है, लेकिन परिवार के लिए वह प्यार और अपनापन रखने वाली 'दादी' थीं. उनके जन्मदिन पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो साझा कर उनसे जुड़ी कई पुरानी यादें ताजा की हैं.

उन्होंने बताया कि जब पहली बार इंदिरा गांधी से मिलने जा रही थीं, तो इतनी घबरा गई थीं कि रास्ते में ही गाड़ी रुकवा दी थी. अंग्रेजी कमजोर होने के कारण वह उनसे बात करने को लेकर भी परेशान थीं. हालांकि, इंदिरा गांधी ने उनकी झिझक दूर करने के लिए फ्रेंच में बातचीत शुरू की थी.

निजी जीवन के पहलुओं के बारे में की बातचीत

सोनिया गांधी ने यह वीडियो एक्स पर साझा किया है. इसमें वह अपनी बेटी प्रियंका गांधी और नातिन मिराया वाड्रा के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं. प्रियंका और मिराया के सवालों के जवाब में उन्होंने इंदिरा गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व से अलग उनके पारिवारिक और निजी जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताया.

The first time I was to meet Indira Gandhi, I refused to go. The next day I changed my mind. I was terribly nervous, and my English was poor, so she spoke to me in French. That was the first thing I learnt about her: she noticed what you were struggling with and quietly made it easier. The world knew the Prime Minister. At home we knew Dadi - a loving and gentle person, full of stories and wisdom and an incredible sense of humour. Some of her lives on in all of us, whether we know it or not. We still miss her. — Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) November 19, 2026

राजीव गांधी की चिट्ठी से तय हुई पहली मुलाकात

वीडियो में प्रियंका गांधी अपनी मां से पूछती हैं कि उनकी इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात कब हुई थी. इस पर सोनिया बताती हैं कि वह उनसे लंदन में मिली थीं. उस समय राजीव गांधी ने अपनी मां को चिट्ठी लिखकर बताया था कि उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई है, जिसे वह पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं. सोनिया के मुताबिक, किसी भारतीय मां के लिए यह खबर चौंकाने वाली रही होगी.

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी दो दिन के लिए लंदन आई थीं. उन्होंने राजीव को संदेश दिया कि वह सोनिया से मिलना चाहती हैं. इसके बाद मुलाकात का समय तय किया गया. सोनिया उस समय कैम्ब्रिज से लंदन जा रही थीं. रास्ते में आधा सफर पूरा होने के बाद वह अचानक घबरा गईं और उन्होंने राजीव से गाड़ी रोकने को कहा. उन्होंने साफ कह दिया कि वह उनकी मां से मिलने नहीं जाएंगी.

इसके बाद राजीव गांधी ने एक टेलीफोन बूथ से भारतीय उच्चायोग में फोन किया, जहां इंदिरा गांधी ठहरी हुई थीं. सोनिया के मुताबिक, राजीव ने कोई बहाना बनाया था, लेकिन उन्हें अब याद नहीं है कि वह क्या था.

अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इंदिरा गांधी ने फ्रेंच में की बात

सोनिया ने बताया कि अगले दिन उन्होंने खुद को मुलाकात के लिए तैयार किया और इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचीं. उस समय इंदिरा गांधी लंबी हवाई यात्रा के कारण काफी थकी हुई थीं और लेटी हुई थीं. उन्होंने सोनिया से उनके बारे में बातचीत शुरू की.

सोनिया ने बताया कि उस समय उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी. इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी से फ्रेंच में बात की. इंदिरा गांधी भी फ्रेंच भाषा अच्छी तरह बोलती थीं और बिना रुके बातचीत करती थीं. सोनिया के मुताबिक, उनकी पहली मुलाकात से ही उन्हें इंदिरा गांधी के स्वभाव की एक खास बात समझ आ गई थी. वह सामने वाले की परेशानी और झिझक को पहचान लेती थीं और बिना जताए उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करती थीं.

दोस्ती में लगा समय, इंदिरा गांधी समझती थीं सांस्कृतिक अंतर

बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी पूछा कि मां-बेटी के बीच दोस्ताना रिश्ता कब विकसित हुआ और वह समय कब आया, जब सोनिया उनसे अपनी परेशानियां साझा कर सकती थीं.

इस पर सोनिया ने कहा कि शुरुआती दिनों में उनकी बातचीत ज्यादातर घर-परिवार से जुड़ी बातों तक ही सीमित रहती थी. उन्हें नए माहौल और संस्कृति के साथ तालमेल बैठाने में काफी समय लगा, क्योंकि उनके लिए सब कुछ एक सांस्कृतिक झटके जैसा था.

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी उनकी इस परेशानी को समझती थीं. इसकी एक वजह यह भी थी कि इंदिरा खुद पढ़ाई के दौरान विदेश में रह चुकी थीं. बचपन में मां की तबीयत खराब होने पर वह उनके साथ स्विट्जरलैंड में रही थीं. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के एक स्कूल में पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड भी गईं. इस अनुभव के कारण वह पश्चिमी देशों के रहन-सहन और तौर-तरीकों से परिचित थीं.

परिवार के लिए 'दादी' थीं इंदिरा गांधी

सोनिया गांधी ने पोस्ट में लिखा कि दुनिया इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में जानती थी, लेकिन घर में वह सबके लिए प्यार करने वाली और सहज स्वभाव की 'दादी' थीं. उन्हें कहानियां सुनाना, अपने अनुभव साझा करना और हंसी-मजाक करना पसंद था. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की कुछ खूबियां आज भी परिवार के लोगों में मौजूद हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास हो या न हो. परिवार आज भी उन्हें याद करता है.

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