अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के धार्मिक जनसांख्यिकी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो 2035 तक इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा. यह अनुमान 2020 से 2070 तक के जनसांख्यिकीय बदलावों पर आधारित है, जिसमें 201 देशों और क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है, जो दुनिया की 99.98 प्रतिशत आबादी को कवर करते हैं.

इस रिपोर्ट में भारत के आंकड़े देश की सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकते हैं. लेकिन कैसे?

दुनिया का बदलता धार्मिक नक्शा: क्यों बढ़ रहा है इस्लाम?

प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई (करीब 2.27 अरब) थे, जबकि मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर (करीब 2.02 अरब) थी. 2070 तक यह तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. अनुमान है कि 2070 तक दुनिया में मुसलमानों की आबादी 3.64 अरब से ज्यादा हो जाएगी, जबकि ईसाइयों की आबादी 3 अरब से नीचे रह जाएगी.

इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रजनन दर है. रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम महिलाओं में औसतन 3.1 बच्चे होते हैं, जबकि ईसाई महिलाओं में यह औसत 2.5 है. किसी भी आबादी को खुद को बनाए रखने के लिए औसतन 2.1 बच्चों की जरूरत होती है. मुस्लिम आबादी इस स्तर से काफी ऊपर है.

इसके अलावा, धर्म परिवर्तन का असर भी बहुत कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2070 के बीच इस्लाम छोड़ने वालों की तुलना में इसमें शामिल होने वालों की संख्या बहुत कम है, जिससे सिर्फ 80 लाख लोगों का शुद्ध नुकसान होगा, बकि ईसाई धर्म में यह संख्या 10.5 करोड़ होगी. यानी, इस्लाम का बढ़ना मुख्य रूप से प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की वजह से है, न कि धर्मांतरण से.

भारत पर फोकस: हिंदू और मुस्लिम आबादी का गणित

अब बात करते हैं भारत की, जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है. प्यू रिसर्च के मुताबिक, भारत में हिंदू आबादी का अनुपात घटेगा, जबकि मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ेगा. हालांकि, यह बदलाव धीमी गति से होगा और भारत में हिंदुओं की बहुलता बनी रहेगी.

मुस्लिम आबादी: 2020 में भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 21.3 करोड़ (15.2%) थी. अनुमान है कि 2070 तक यह बढ़कर 33.4 करोड़ (19.6%) हो जाएगी. यानी, अगले 50 सालों में भारत में मुस्लिम आबादी में करीब 12 करोड़ की बढ़ोतरी होगी. इसी वजह से 2070 तक भारत, इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा.

2020 में भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 21.3 करोड़ (15.2%) थी. अनुमान है कि 2070 तक यह बढ़कर 33.4 करोड़ (19.6%) हो जाएगी. यानी, अगले 50 सालों में भारत में मुस्लिम आबादी में करीब 12 करोड़ की बढ़ोतरी होगी. इसी वजह से 2070 तक भारत, इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा. हिंदू आबादी: 2020 में भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 1.11 अरब (79.4%) थी. अनुमान है कि 2070 तक यह बढ़कर 1.29 अरब (75.8%) हो जाएगी. यानी, हिंदुओं की संख्या में भी इजाफा होगा, लेकिन उनकी हिस्सेदारी 79.4% से घटकर 75.8% रह जाएगी.

ऐसा क्यों हो रहा है?

इसके दो बड़े कारण हैं:

मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर हिंदू महिलाओं से ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदू महिलाओं में औसतन 1.9 बच्चे हैं, जो तीन दशक पहले 3.3 थे.

भारत में मुस्लिम आबादी की औसत आयु हिंदुओं की तुलना में कम है, यानी उनमें युवाओं का अनुपात ज्यादा है, जिससे भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की संभावना अधिक बनी रहती है.

दुनिया के टॉप मुस्लिम आबादी वाले देश

प्यू रिसर्च की रिपोर्ट 2020 और 2070 के अनुमानों के आधार पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची भी देती है. 2020 में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत टॉप-3 में थे. 2070 तक यह क्रम बदल जाएगा.





रिपोर्ट के मुताबिक, 2070 तक इथियोपिया और अफगानिस्तान भी टॉप-10 मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएंगे.

आंकड़ों से परे, क्या हैं असली चुनौतियां?

प्यू रिसर्च की यह रिपोर्ट सिर्फ जनसांख्यिकीय अनुमान है, लेकिन इसने भारत में एक बहस जरूर छेड़ दी है. एक तरफ कुछ लोग इसे मुस्लिम आबादी के 'खतरे' के तौर पर देख रहे हैं. दूसरी तरफ रिपोर्ट ने बता दिया कि भारत में हिंदुओं की बहुलता बनी रहेगी. 2070 तक भी देश की तीन-चौथाई से ज्यादा आबादी हिंदू ही होगी.

असली चुनौती जनसंख्या के अनुपात की नहीं, बल्कि संसाधनों के बंटवारे, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सद्भाव की है. ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन आंकड़ों को सिर्फ राजनीतिक भड़काने के बजाय, देश के भविष्य की योजना बनाने के लिए एक जरूरी संकेत के तौर पर देखा जाए.