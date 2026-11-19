दिल्ली में मकान लोगों को आशियाना देने के बजाय कब मौत का कारण बन जाएं, इसकी चिंता एक बार फिर बढ़ गई है. राजधानी में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इमारतें ढहने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इन हादसों में बच्चों समेत कई लोगों की जान गई है. हर घटना के बाद वही सवाल उठता है कि क्या इमारत की हालत पहले से खराब थी? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी थी? और अगर खतरा मौजूद था तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

इन सवालों के बीच दिल्ली नगर निगम (MCD) की एक रिपोर्ट ने राजधानी की इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती को सामने रख दिया है. MCD ने केंद्र सरकार को बताया है कि दिल्ली की 40 लाख से ज्यादा इमारतों का शुरुआती सुरक्षा सर्वे करने में करीब 40 लाख मैन-आवर्स यानी काम के घंटे लगेंगे. अगर 500 कर्मचारियों को इस काम में लगाया जाए तो भी शुरुआती सर्वे पूरा करने में लगभग 1,000 कार्यदिवस यानी चार साल से कुछ ज्यादा समय लग सकता है.

इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की इमारतों की सुरक्षा जांच इतनी मुश्किल है कि प्रशासन को चार साल चाहिए? क्या MCD संसाधनों की कमी का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रही है? और आखिर दिल्ली में बार-बार होने वाले ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

दिल्ली में हाल के हादसों ने क्यों बढ़ाई चिंता?

दिल्ली में नवंबर 2026 के दौरान इमारतें ढहने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 5 नवंबर को पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में एक इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में पुराने मकानों और जर्जर इमारतों की स्थिति पर सवाल खड़े किए.

इसके बाद 15 नवंबर के आसपास पहाड़गंज में एक इमारत गिरने की घटना सामने आई, जिसमें आठ लोग घायल हुए. वहीं 17 नवंबर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में दो मंजिला इमारत ढह गई. इस हादसे में तीन साल के बच्चे लड्डू उर्फ देवांश और 35 वर्षीय पिंटू की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्वाला नगर हादसे के मामले में पुलिस ने इमारत के दोनों सह-मालिकों को गिरफ्तार किया है. MCD की शुरुआती रिपोर्ट में इमारत रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण वाले क्षेत्र में स्थित बताई गई. यह करीब पांच दशक पुरानी संरचना थी. रिपोर्ट में इमारत के निर्माण में टी-आयरन बीम और पत्थर की पट्टियों के इस्तेमाल का भी उल्लेख है. हालांकि हादसे के सटीक कारणों की जांच जारी है.

इससे पहले 25 अक्टूबर को हर्ष विहार में इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हुई थी. यानी यह केवल एक इलाके या एक पुरानी इमारत की समस्या नहीं रह गई है.

दिल्ली में कितनी इमारतें गिरने का खतरा झेल रही हैं?

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को समझने में मदद करते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली फायर सर्विस को इस साल मई से 26 अक्टूबर के बीच मकान ढहने से जुड़ी 332 कॉल मिलीं. इनमें से 32 घटनाओं में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई थी.

जनवरी से 26 अक्टूबर तक ऐसी कुल 394 कॉल दर्ज की गईं. इनमें जून, जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आईं. जून में 68, जुलाई में 85 और अगस्त में 84 कॉल मिलीं.

यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. ये आंकड़े फायर सर्विस को मिली कॉल की संख्या बताते हैं, न कि हादसों में मारे गए या घायल हुए लोगों की कुल संख्या.

पिछले साल इसी अवधि यानी जनवरी से 26 अक्टूबर 2025 के दौरान मकान गिरने से जुड़ी 512 कॉल आई थीं. इस साल यह संख्या घटकर 394 रही. हालांकि मौत से जुड़ी कॉल की संख्या भी 2025 के 52 से घटकर 2026 में 36 रही, लेकिन नवंबर में हुए हादसे इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि समस्या केवल कुछ बड़ी इमारतों तक सीमित नहीं है. मानसून के दौरान और उसके आसपास मकानों के ढहने का खतरा बढ़ता दिखाई देता है. बारिश, कमजोर नींव, पुरानी निर्माण सामग्री, जलभराव और अनधिकृत निर्माण जैसे कारण किसी इमारत की संरचनात्मक मजबूती को प्रभावित कर सकते हैं.

MCD ने 40 लाख घंटे का हिसाब क्यों दिया?

दिल्ली में लगातार हो रहे हादसों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 में MCD को राजधानी की इमारतों की संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा जांच के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा था.

इसमें अधिकृत और अनधिकृत दोनों तरह की कॉलोनियों को शामिल करने की बात कही गई थी. MCD से पूछा गया था कि इस काम के लिए कितने कर्मचारी, कितना पैसा और कितना समय चाहिए होगा.

अब MCD ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली में 40 लाख से अधिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैं. अगर एक कर्मचारी एक घंटे में एक इमारत का शुरुआती सर्वे करता है, तो 40 लाख इमारतों के लिए 40 लाख मैन-आवर्स की जरूरत होगी.

MCD के हिसाब से यह पांच लाख कार्यदिवस के बराबर है. अगर 500 कर्मचारी इस काम में पूरी तरह लगाए जाएं तो करीब 1,000 कार्यदिवस लगेंगे. यानी लगभग चार साल से ज्यादा समय.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि MCD ने अभी यह नहीं कहा है कि सर्वे असंभव है या वह इसे करने से इनकार कर रही है. उसने सरकार को काम का अनुमानित समय, संसाधन और कर्मचारियों की जरूरत बताई है. अब केंद्र और संबंधित एजेंसियों को तय करना है कि इसे किस तरीके से और कितने समय में पूरा किया जाए.

असली खर्च कितना होगा?

सर्वे के खर्च को लेकर भी कई अहम आंकड़े सामने आए हैं. न्यूज9 की 19 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 500 जूनियर इंजीनियरों को इस काम में लगाया जाए और प्रत्येक को लगभग 60 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाए, तो 48 महीने में केवल वेतन पर करीब 144 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

वहीं अगर 22 से 24 हजार रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को लगाया जाता है, तो चार साल का वेतन खर्च करीब 52.8 करोड़ से 57.6 करोड़ रुपये हो सकता है.

यह सिर्फ वेतन का अनुमान है. इसमें परिवहन, तकनीकी उपकरण, रिकॉर्ड तैयार करने, प्रशासनिक खर्च और अन्य व्यवस्थाओं की लागत शामिल नहीं है.

लेकिन इससे भी बड़ा खर्च विस्तृत वैज्ञानिक स्ट्रक्चरल ऑडिट का हो सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, किसी एक इमारत का विस्तृत ऑडिट उसके आकार और तकनीकी जरूरत के आधार पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक पड़ सकता है.

अगर सभी 40 लाख इमारतों का विस्तृत ऑडिट कराया जाए तो केवल इसी मद में 40 हजार करोड़ से दो लाख करोड़ रुपये तक का सैद्धांतिक खर्च हो सकता है. हालांकि यह सभी इमारतों का ऑडिट कराने की स्थिति में निकाला गया गणितीय अनुमान है, न कि MCD की ओर से मंजूर बजट.

क्या MCD के पास पहले से सुरक्षा जांच की व्यवस्था नहीं है?

MCD हर साल खतरनाक इमारतों का सर्वे करती है. लेकिन मौजूदा व्यवस्था मुख्य रूप से दृश्य निरीक्षण यानी Visual Inspection पर निर्भर करती है. इसमें दीवारों में दरार, इमारत का झुकना और दूसरी दिखाई देने वाली कमियों को देखा जाता है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, MCD का मौजूदा वार्षिक सर्वे लगभग 32.5 लाख इमारतों को कवर करता है. लेकिन यह प्रस्तावित शहरव्यापी जांच से अलग है. नए सर्वे में संरचनात्मक सुरक्षा के साथ अग्नि सुरक्षा और इमारत से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी व्यवस्थित तरीके से जुटाई जानी हैं.

एक और बड़ी समस्या विशेषज्ञों की कमी है. रिपोर्ट के मुताबिक, MCD के पास संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट के लिए अलग समर्पित इकाई नहीं है और निगम के नियमित कर्मचारियों में स्थायी स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की कमी है. वह इस काम के लिए 249 सूचीबद्ध थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल इंजीनियरों पर निर्भर है.

यानी केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी. सर्वे करने वाले लोगों को यह समझना होगा कि इमारत की दीवार में दिख रही दरार सामान्य है या किसी बड़े संरचनात्मक खतरे का संकेत.

दिल्ली की तस्वीर कैसे सुधर सकती है?

दिल्ली की हर इमारत की सुरक्षा जांच जरूरी है, लेकिन सभी इमारतों को एक ही प्राथमिकता देना व्यावहारिक नहीं होगा. प्रशासन को जोखिम के आधार पर चरणबद्ध योजना बनानी चाहिए.

पहला, सबसे खतरनाक इमारतों की पहचान: जिन मकानों में पहले से बड़ी दरारें हैं, दीवारें झुक रही हैं या छत और बीम कमजोर हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए. पुरानी दिल्ली, घनी आबादी वाली अनधिकृत कॉलोनियों और रेलवे लाइनों के आसपास के पुराने भवनों की विशेष जांच होनी चाहिए.

दूसरा, डिजिटल बिल्डिंग डेटाबेस: हर इमारत का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए. इसमें निर्माण का साल, मंजूर नक्शा, मंजिलों की संख्या, फायर NOC, मरम्मत का इतिहास और स्ट्रक्चरल ऑडिट की जानकारी होनी चाहिए.

तीसरा, स्वतंत्र विशेषज्ञों की मदद: IIT, सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों, मान्यता प्राप्त तकनीकी एजेंसियों और निजी विशेषज्ञों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है. इससे MCD पर अकेले पूरा बोझ नहीं पड़ेगा.

चौथा, फायर सेफ्टी को भी प्राथमिकता: इमारत सुरक्षित होने के साथ उसमें आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन सीढ़ियां और फायर एनओसी की व्यवस्था भी जरूरी है.

पांचवां, जवाबदेही तय हो: अगर किसी मकान में खतरनाक दरारों की शिकायत मिलती है और अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करते, तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. इसी तरह भवन मालिकों को भी नियमित मरम्मत और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा.

दिल्ली में 40 लाख इमारतों का शुरुआती सर्वे निश्चित तौर पर बड़ा प्रशासनिक काम है. लेकिन हादसों के बाद केवल संसाधनों की कमी बताना समस्या का समाधान नहीं है. 40 लाख घंटे का अनुमान इस बात का संकेत है कि राजधानी में भवन सुरक्षा का काम कितना बड़ा है, न कि इसे टालने की वजह.

सरकार को यह भी तय करना होगा कि क्या हर इमारत की जांच एक ही चरण में की जाएगी या पहले सबसे जोखिम वाली इमारतों की पहचान होगी. एक तरफ दिल्ली में जर्जर इमारतों और अनधिकृत निर्माण की समस्या है, दूसरी तरफ विशेषज्ञों और तकनीकी संसाधनों की कमी.

दिल्ली की तस्वीर तभी सुधरेगी जब भवन सुरक्षा को हादसे के बाद की कार्रवाई नहीं, बल्कि रोजमर्रा के शहरी प्रशासन की जिम्मेदारी बनाया जाएगा. किसी इमारत के गिरने के बाद मुआवजा और जांच जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अगली इमारत गिरने से पहले खतरे को पहचान लिया जाए.